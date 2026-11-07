Un camión paraguayo volcó antes de llegar a Uspallata y pidieron precaución para conducir

El siniestro ocurrió en solitario y en el lugar trabaja personal del Escuadrón 27 Uspallata, dependiente de la Región X de Gendarmería Nacional. Por el momento, se recomendó transitar con precaución por ese sector.

El conductor del camión está fuera de peligro

En tanto, el conductor del camión sufrió algunos golpes tras el accidente.