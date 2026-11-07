Un camión de origen paraguayo volcó este sábado a la mañana sobre la Ruta 7, en el tramo previo a la llegada a Uspallata, y generó complicaciones para quienes circulan desde la alta montaña hacia Mendoza o en sentido contrario por la restricción de la circulación en ese tramo.
Un camión paraguayo volcó antes de llegar a Uspallata y pidieron precaución para conducir
El conductor sufrió golpes pero está fuera de peligro. El tránsito por la Ruta 7 está complicada porque el camión aún no ha sido retirado
El siniestro ocurrió en solitario y en el lugar trabaja personal del Escuadrón 27 Uspallata, dependiente de la Región X de Gendarmería Nacional. Por el momento, se recomendó transitar con precaución por ese sector.
El conductor del camión está fuera de peligro
En tanto, el conductor del camión sufrió algunos golpes tras el accidente.
Sin embargo, luego de haber sido atendido no se le detectaron heridas de gravedad, por lo que se puede afirmar que el hombre de nacionalidad paraguaya está fuera de peligro.
Cómo está el tránsito para quienes bajan de la montaña
El incidente afecta especialmente a los vehículos que vienen desde Chile o desde otros puntos de alta montaña en dirección a Mendoza.
Quienes circulen por ese tramo deben reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y mantener distancia con los demás vehículos. Aunque el tránsito se encuentra expedito, la presencia de los equipos de emergencia y el camión volcado obligan a extremar los cuidados.
En pocas palabras
- Volcó camión paraguayo: e siniestro ocurrió sobre la Ruta 7, en el tramo previo a Uspallata.
- Conductor fuera de peligro: sufrió golpes leves tras el accidente y no presenta heridas de gravedad.
- Tránsito complicado: el camión aún no ha sido retirado, afectando la circulación sobre todo hacia Mendoza.