Un colectivo en el que viajaban 42 pasajeros chocó contra un camión en Maipú
El accidente ocurrió en el Acceso Este, cerca de la Ruta 50. Dos personas fueron asistidas por el SEC aunque no hubo lesionados graves
Según la información oficial, el camión Fiat 610 circulaba por esa vía cuando se detuvo a causa del tránsito.
En ese momento, el colectivo que avanzaba en el mismo sentido lo impactó en la parte trasera.
Dos pasajeros necesitaron asistencia médica
Como consecuencia del choque, dos ocupantes del colectivo recibieron asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Uno de ellos presentó politraumatismos leves, mientras que la otra pasajera fue sometida a un control clínico.
En el colectivo viajaban 42 personas, de las cuales 10 iban de pie al momento del accidente, por lo que resultó más grande el impacto, aunque ninguno sufrió heridas de gravedad.
En cuanto a los conductores de ambos vehículos, tampoco sufrieron consecuencias graves por el choque.
Los dosajes de alcohol dieron negativo
Tras el siniestro, se realizaron controles de alcoholemia a los choferes de ambos rodados, que arrojaron resultados negativos, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.
En el lugar intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza para trabajar en el accidente.
En pocas palabras
- Colectivo chocó contra un camión en el Acceso Este, Maipú, con 42 pasajeros a bordo, 10 de ellos iba de pie.
- Dos pasajeros fueron asistidos por el SEC, uno con politraumatismos leves.
- Los dosajes de alcoholemia de los conductores arrojaron resultados negativos.