Un colectivo en el que viajaban 42 pasajeros chocó contra un camión en Maipú

El Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) debió asistir a dos personas que resultaron con heridas leves.

Dos pasajeros necesitaron asistencia médica

Como consecuencia del choque, dos ocupantes del colectivo recibieron asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Uno de ellos presentó politraumatismos leves, mientras que la otra pasajera fue sometida a un control clínico.

En el colectivo viajaban 42 personas, de las cuales 10 iban de pie al momento del accidente, por lo que resultó más grande el impacto, aunque ninguno sufrió heridas de gravedad.

En cuanto a los conductores de ambos vehículos, tampoco sufrieron consecuencias graves por el choque.

Los dosajes de alcohol dieron negativo

Tras el siniestro, se realizaron controles de alcoholemia a los choferes de ambos rodados, que arrojaron resultados negativos, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza para trabajar en el accidente.