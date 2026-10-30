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Siniestro vial

Un colectivo en el que viajaban 42 pasajeros chocó contra un camión en Maipú

El accidente ocurrió en el Acceso Este, cerca de la Ruta 50. Dos personas fueron asistidas por el SEC aunque no hubo lesionados graves

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Un colectivo chocó de atrás a un camión que se encontraba detenido por el tránsito en la Ruta 50, en Maipú. Hubo dos personas con heridas leves. Imagen: Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Un colectivo chocó de atrás a un camión que se encontraba detenido por el tránsito en la Ruta 50, en Maipú. Hubo dos personas con heridas leves. Imagen: Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Un colectivo de la empresa Dicetours que transportaba a 42 pasajeros chocó desde atrás a un camión en el Acceso Este, en Maipú. El accidente ocurrió alrededor de las 18.40 de este viernes, en la mano que se dirige hacia el este, cerca del cruce con la Ruta Provincial 50.

Según la información oficial, el camión Fiat 610 circulaba por esa vía cuando se detuvo a causa del tránsito.

En ese momento, el colectivo que avanzaba en el mismo sentido lo impactó en la parte trasera.

El Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) debió asistir a dos personas que resultaron con heridas leves.

El Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) debió asistir a dos personas que resultaron con heridas leves.

Dos pasajeros necesitaron asistencia médica

Como consecuencia del choque, dos ocupantes del colectivo recibieron asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Uno de ellos presentó politraumatismos leves, mientras que la otra pasajera fue sometida a un control clínico.

En el colectivo viajaban 42 personas, de las cuales 10 iban de pie al momento del accidente, por lo que resultó más grande el impacto, aunque ninguno sufrió heridas de gravedad.

En cuanto a los conductores de ambos vehículos, tampoco sufrieron consecuencias graves por el choque.

Los dosajes de alcohol dieron negativo

Tras el siniestro, se realizaron controles de alcoholemia a los choferes de ambos rodados, que arrojaron resultados negativos, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza para trabajar en el accidente.

En pocas palabras

  • Colectivo chocó contra un camión en el Acceso Este, Maipú, con 42 pasajeros a bordo, 10 de ellos iba de pie.
  • Dos pasajeros fueron asistidos por el SEC, uno con politraumatismos leves.
  • Los dosajes de alcoholemia de los conductores arrojaron resultados negativos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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