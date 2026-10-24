Quién es la mujer que sufrió la amputación de una pierna tras el accidente con un colectivo

La escena del accidente que derivó en la internación de Marcela Asensio y posterior amputación de una pierna. Foto: Ministerio de Seguridad

El accidente, bajo investigación judicial

La investigación judicial está en desarrollo, a cargo de la Fiscalía de Tránsito. Se tramitan declaraciones testimoniales y peritajes en la escena del accidente.

Ya se incorporó un dato clave: el chofer dio negativo de alcohol en sangre.

Quedan pendientes de respuesta algunos asuntos, como la versión del conductor sobre el siniestro. Y especialmente las maniobras que realizó antes y después del accidente de la mujer.

Otro tópico relevante: si la víctima cayó al pavimento por algún factor externo: el mal estado de la calle o haber tropezado con algún elemento, como las denominadas tachas amarillas de plástico que separan las vías de circulación de la calle San Martín Sur, en Godoy Cruz.

La víctima del accidente, en estado delicado

En la terapia intensiva del Central se ocupan del estado general de Marcela Asencio, un día después de la operación y amputación de una pierna.

Sin embargo, hay otro aspecto de su salud que preocupa a familiares y médicos: las lesiones que sufrió en el otro pie y si corre riesgo alguno.