Quién es la mujer que sufrió la amputación de una pierna tras el accidente con un colectivo

Marcela Asencio tiene 56 años y trabaja como empleada doméstica. El jueves, a primera hora, sufrió un grave accidente en Godoy Cruz, por lo que le debieron cortar una pierna y ahora pelea por su vida en el Hospital Central. Familiares y amigos confían en los médicos y también pidieron rezar por ella.
El caso de la mujer fue noticia en las últimas horas por el accidente que protagonizó. Camino del trabajo, a eso de las 7, cruzaba la esquina de la avenida San Martín Sur y Tiburcio Benegas y cayó al pavimento. Fue atropellada por un colectivo de la línea 700 y sufrió el aplastamiento de la pierna derecha, más tarde amputada durante una cirugía de emergencia.
"Marcela permanece intubada y en estado delicado dentro de la Unidad de Terapia Intensiva. Ante este devastador panorama, su familia exige el esclarecimiento del hecho y pide a toda la sociedad unirse en una cadena de oración por su pronta recuperación y fortaleza", postearon desde Lavalle.
El accidente, bajo investigación judicial
La investigación judicial está en desarrollo, a cargo de la Fiscalía de Tránsito. Se tramitan declaraciones testimoniales y peritajes en la escena del accidente.
Ya se incorporó un dato clave: el chofer dio negativo de alcohol en sangre.
Quedan pendientes de respuesta algunos asuntos, como la versión del conductor sobre el siniestro. Y especialmente las maniobras que realizó antes y después del accidente de la mujer.
Otro tópico relevante: si la víctima cayó al pavimento por algún factor externo: el mal estado de la calle o haber tropezado con algún elemento, como las denominadas tachas amarillas de plástico que separan las vías de circulación de la calle San Martín Sur, en Godoy Cruz.
La víctima del accidente, en estado delicado
En la terapia intensiva del Central se ocupan del estado general de Marcela Asencio, un día después de la operación y amputación de una pierna.
Sin embargo, hay otro aspecto de su salud que preocupa a familiares y médicos: las lesiones que sufrió en el otro pie y si corre riesgo alguno.
En pocas palabras
- Mujer internada: Marcela Asencio, de 56 años, se encuentra en terapia intensiva del Hospital Central tras un accidente que provocó la amputación de una pierna.
- Investigación en curso: la Fiscalía de Tránsito indaga las circunstancias del accidente, incluyendo testimonios y peritajes, mientras se confirma que el chofer del colectivo dio negativo en alcoholemia.
- Estado delicado: la familia de Marcela Asencio pidió oraciones por su recuperación, mientras los médicos evalúan lesiones en su otro pie.