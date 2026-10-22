Un pasajero viajaba en un colectivo, el chofer frenó de golpe y sufrió una fractura: la Justicia ordenó pagarle más de $49.000.000

Tras la frenada, el hombre salió despedido de su asiento y cayó al piso del colectivo. Por el impacto, se fracturó la pierna derecha y debió ser trasladado de emergencia al hospital en una ambulancia.

Luego de recibir atención médica, el pasajero decidió demandar a la empresa de transporte y a su aseguradora, reclamando una indemnización por las lesiones físicas y psicológicas que sufrió a causa del accidente.

Según la información difundida durante el juicio, los estudios médicos posteriores al accidente confirmaron que la víctima sufrió una fractura del platillo tibial derecho producto de la caída.

Como si fuera poco, una pericia realizada durante el juicio determinó que, por el accidente, el hombre tenía una incapacidad física permanente del 4% y una incapacidad psicológica del 25%.

Cuatro años más tarde, en septiembre de 2025, la Justicia falló a favor del pasajero y estableció que la empresa de transporte y su aseguradora debían responder por los daños. De todas maneras, ambas partes apelaron el fallo.

El pasajero recibió más de $49 millones por daños, incapacidad y otros perjuicios

A pesar de la apelación, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó que la empresa de transporte era responsable, ya que debía garantizar la seguridad de sus pasajeros durante el viaje.

Si bien la compañía trató de responsabilizar a un tercero por la frenada, el tribunal determinó que no existían pruebas suficientes para respaldar esa versión, por lo que debía hacerse cargo de los daños.

Durante el juicio, se tuvieron en cuenta la historia clínica del hombre, un acta policial y los registros de su tarjeta SUBE, que confirmaron que había realizado ese viaje en colectivo.

Ante esta situación, la Cámara decidió aumentar la indemnización que se había fijado inicialmente. En total, estableció los siguientes montos:

$39 millones : por la incapacidad física y psicológica.

: por la incapacidad física y psicológica. $10 millones : por daño moral.

: por daño moral. Montos adicionales: por gastos médicos y tratamiento psicológico.

Así, la indemnización total superó los $49 millones, a los que deben sumarse los intereses y las costas judiciales, que deberán afrontar la empresa y su aseguradora.

Fuente: tn.com.ar