Viajaba en colectivo, el chofer frenó de golpe y se lastimó: deberán pagarle $49.000.000

Sin embargo, el tribunal desestimó esa coartada al advertir que la compañía no aportó evidencias concretas para justificar la brusca maniobra. Para acreditar la ocurrencia del accidente dentro de la unidad, los magistrados valoraron elementos probatorios determinantes:

El informe de la tarjeta SUBE: El cruce informático de datos del sistema de boleto electrónico confirmó con precisión milimétrica la línea de colectivo, el horario y la parada exacta en la que el demandante había validado su pasaje minutos antes del incidente.

El cruce informático de datos del sistema de boleto electrónico confirmó con precisión milimétrica la línea de colectivo, el horario y la parada exacta en la que el demandante había validado su pasaje minutos antes del incidente. Las actuaciones policiales: El acta labrada por personal de seguridad y el parte de auxilio médico ratificaron la presencia del pasajero lesionado dentro del transporte público en la intersección señalada.

El acta labrada por personal de seguridad y el parte de auxilio médico ratificaron la presencia del pasajero lesionado dentro del transporte público en la intersección señalada. La historia clínica de urgencia: Los registros hospitalarios inmediatos coincidieron temporalmente con el relato brindado por el damnificado sobre el mecanismo de la caída.

La tarjeta SUBE fue clave para el demandante.

Fractura de platillo tibial y secuelas permanentes

El informe pericial traumatológico incorporado al expediente judicial determinó que el pasajero padeció una fractura del platillo tibial derecho, una lesión articular compleja que afectó severamente la movilidad de su pierna. Tras examinar su evolución, el cuerpo médico oficial constató que el hombre quedó con una incapacidad física permanente del 4%.

A las secuelas motrices se sumó un profundo impacto en su bienestar emocional. Los peritajes psiquiátricos y psicológicos detectaron cuadros de estrés postraumático, angustia y temores vinculados con la pérdida de movilidad, asignándole una incapacidad psicológica del 25% con indicación estricta de someterse a tratamientos terapéuticos prolongados.

La Cámara Civil confirmó la responsabilidad y fijó la cifra final

Luego de una primera sentencia favorable en septiembre de 2025 que fue apelada por ambas partes, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó la culpabilidad de la transportista y resolvió incrementar sustancialmente el resarcimiento económico.

Los jueces de alzada recordaron que las empresas concesionarias asumen una obligación tácita de seguridad que las compele a trasladar a cada pasajero sano y salvo a destino. Con ese criterio, el tribunal fijó el monto indemnizatorio en los siguientes conceptos:

$39.000.000 destinados a compensar la incapacidad sobreviniente, tanto en su aspecto físico como psicológico.

destinados a compensar la incapacidad sobreviniente, tanto en su aspecto físico como psicológico. $10.000.000 en concepto de daño moral y padecimiento espiritual.

en concepto de daño moral y padecimiento espiritual. Montos adicionales para cubrir gastos de farmacia, traslados médicos y los costos de las sesiones de terapia psicológica futura.

De esta manera, el monto definitivo superó los $49 millones de pesos, cifra a la que se le deberán adicionar los intereses acumulados desde el momento del hecho y las costas del proceso judicial que deberán solventar en forma solidaria la empresa de colectivos y su aseguradora.