Un camión de carga volcó este sábado por la mañana sobre la Ruta 7, a la altura de la zona conocida como Curva del Tiempo, en el kilómetro 1.206 del corredor bioceánico que conecta Argentina con Chile. A pesar de la magnitud del impacto en el sector de alta montaña, el conductor del vehículo resultó ileso.
Un camión volcó en la Ruta 7 a la altura de Punta de Vacas y se investigan las causas del accidente
El incidente vial ocurrió en la denominada Curva del Tiempo, en el kilómetro 1.206 del corredor internacional. El conductor no sufrió lesiones
El siniestro vial se produjo en Punta de Vacas en el tramo de descenso con sentido de circulación hacia Mendoza, a unos 8 kilómetros de Penitentes. Según los reportes iniciales emitidos por las autoridades de control, el rodado volcó en solitario sobre la calzada, sin que se registrara la intervención de otros vehículos en la maniobra.
Personal de Gendarmería Nacional Argentina, perteneciente al Escuadrón 27 Uspallata y dependiente de la Región VI, acudió al lugar del hecho de manera inmediata para asistir al conductor y coordinar las tareas de seguridad vial sobre el asfalto.
Situación del tránsito por el accidente en el corredor
A raíz de la pronta intervención de los efectivos de las fuerzas de seguridad, la circulación de vehículos por el corredor internacional no se vio interrumpida y el flujo vehicular se mantiene con normalidad en ambos sentidos.
Se trabajó en la regulación del tránsito a la espera del remolque especializado y las maquinarias correspondientes para efectuar las maniobras de remoción del camión de gran porte de la vera de la ruta.
Las autoridades de Gendarmería recomendaron transitar con precaución a la altura del kilómetro 1.206 debido a la presencia de personal trabajando sobre el sector de la banquina y respetando la señalización precautoria dispuesta en el tramo.
Esta semana, el concesionario de la Ruta 7 empezó a rellenar los baches que se ampliaron con las persistentes lluvias.
En pocas palabras
- Volcó un camión en la Ruta 7, en la zona de Curva del Tiempo (km 1.206).
- El conductor del vehículo resultó ileso a pesar de la magnitud del siniestro.
- El tránsito por el corredor internacional se mantiene normal, pero se recomienda precaución.