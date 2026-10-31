Un camión volcó en la Ruta 7 a la altura de Punta de Vacas y se investigan las causas del accidente

El accidente en la Ruta 7 se produjo a la altura de Punta de Vacas, a unos 8 kilómetros de Penitentes. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Situación del tránsito por el accidente en el corredor

A raíz de la pronta intervención de los efectivos de las fuerzas de seguridad, la circulación de vehículos por el corredor internacional no se vio interrumpida y el flujo vehicular se mantiene con normalidad en ambos sentidos.

Se trabajó en la regulación del tránsito a la espera del remolque especializado y las maquinarias correspondientes para efectuar las maniobras de remoción del camión de gran porte de la vera de la ruta.

Las autoridades de Gendarmería recomendaron transitar con precaución a la altura del kilómetro 1.206 debido a la presencia de personal trabajando sobre el sector de la banquina y respetando la señalización precautoria dispuesta en el tramo.

Esta semana, el concesionario de la Ruta 7 empezó a rellenar los baches que se ampliaron con las persistentes lluvias.