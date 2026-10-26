El concesionario de la Ruta 7 empezó a rellenar baches cerca de la Destilería

Asimismo, argumentaron que el agua precipitada "aceleró el desprendimiento de la vieja carpeta asfáltica, generó nuevos baches y profundizó los existentes". Y que, a pesar de la lluvia, se dispuso un operativo de emergencia para garantizar la seguridad de los vehículos que transitan por la zona.

Desde Caminos del Aconcagua explicaron que las lluvias sólo permitieron hacer bacheos transitorios en la zona Foto: Gentileza Caminos del Aconcagua

Bacheos transitorios

Justamente es el tramo de la ruta donde los baches más daño han provocado en los vehículos. Sin embargo, Caminos del Aconcagua aclaró que las lluvias dificultan un bacheo definitivo.

Para eso, hasta ahora las cuadrillas utilizaron material granular fresado (RAP) para tapar y compactar los pozos. Al respecto, aclararon que "si bien se trató de una solución provisoria ante el lavado constante, permitió mitigar el riesgo vehicular en el peor momento del temporal y bajo lluvia".

Ya sin lluvias entre domingo y lunes, y con la calzada seca, la orden cambió: 2 cuadrillas trabajan con mezcla asfáltica en caliente que, aseguran, brinda una solución "más resistente y duradera".

De forma paralela, ingenieros especialistas en infraestructura vial de CDA trabajan en un proyecto ejecutivo y rehabilitación estructural de ese tramo de la ruta a Chile.

La reparación de la ruta, en detalle

Las cuadrillas empezaron a trabajar el viernes 16 en la intersección de calle Costa Flores. Y siguieron entre el miércoles 21 y el viernes 23 en Cochabamba y Cobos.

Fue cuando las lluvias obligaron a detener la tarea hasta este lunes, con algunos condicionamientos.

"Dadas las condiciones adversas, no se pudo rellenar los baches con mezcla asfáltica en caliente. De todas formas se trabajó bajo la lluvia, tapando los pozos con RAP para mejorar las condiciones de circulación", explicaron.

Hasta este domingo 25 siguieron con los bacheos usando el mismo tipo de material.