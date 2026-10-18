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Accidente fatal

Tragedia en San Martín: un hombre de 44 años murió tras ser atropellado en la Ruta 7

El fatal siniestro ocurrió a la altura del carril Chimbas en Palmira. El conductor de un Chevrolet Corsa quedó imputado por el hecho

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Personal policial y médicos del SEC trabajaron en el lugar del hecho sobre la Ruta 7 tras el aviso al 911.

Personal policial y médicos del SEC trabajaron en el lugar del hecho sobre la Ruta 7 tras el aviso al 911.

Un trágico siniestro vial cobró la vida de un hombre de 44 años durante la noche del sábado en el departamento de San Martín. El hecho ocurrió alrededor de las 22.18 sobre la Ruta 7, a la altura de la intersección con el carril Chimbas, en jurisdicción de la Comisaría 28° de Palmira.

El tr&aacute;gico siniestro vial ocurri&oacute; a la altura de la intersecci&oacute;n de Ruta 7 y carril Chimbas, en Palmira.

El trágico siniestro vial ocurrió a la altura de la intersección de Ruta 7 y carril Chimbas, en Palmira.

Una llamada a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la ocurrencia del accidente y la presencia de un peatón tendido sobre la calzada. Tras el aviso, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó rápidamente al lugar a personal policial de la zona y a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Constatación del deceso e intervención judicial

Al arribar a la escena, los profesionales médicos examinaron a la víctima e informaron que, lamentablemente, falleció en el lugar a causa de las severas lesiones sufridas tras el impacto.

Los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado constataron el deceso del peat&oacute;n de 44 a&ntilde;os en el lugar. &nbsp;

Los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado constataron el deceso del peatón de 44 años en el lugar.

En tanto, a partir de las averiguaciones practicadas en el lugar por los efectivos policiales, se logró dar con el conductor del vehículo involucrado, un automóvil Chevrolet Corsa manejado por un hombre de 36 años. Por razones que se intentan establecer, el coche embistió al peatón mientras transitaba por la zona. El conductor quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín para determinar las responsabilidades del caso.

En pocas palabras

  • Tragedia vial: un hombre de 44 años falleció tras ser atropellado en la Ruta 7.
  • Circunstancias: el siniestro ocurrió en San Martín, en la intersección con el carril Chimbas.
  • Imputación: el conductor de un Chevrolet Corsa, de 36 años, quedó a disposición judicial.
Resumen generado por Thinkindot AI

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