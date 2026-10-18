Tragedia en San Martín: un hombre de 44 años murió tras ser atropellado en la Ruta 7

Un trágico siniestro vial cobró la vida de un hombre de 44 años durante la noche del sábado en el departamento de San Martín. El hecho ocurrió alrededor de las 22.18 sobre la Ruta 7, a la altura de la intersección con el carril Chimbas, en jurisdicción de la Comisaría 28° de Palmira.
Una llamada a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la ocurrencia del accidente y la presencia de un peatón tendido sobre la calzada. Tras el aviso, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó rápidamente al lugar a personal policial de la zona y a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Constatación del deceso e intervención judicial
Al arribar a la escena, los profesionales médicos examinaron a la víctima e informaron que, lamentablemente, falleció en el lugar a causa de las severas lesiones sufridas tras el impacto.
En tanto, a partir de las averiguaciones practicadas en el lugar por los efectivos policiales, se logró dar con el conductor del vehículo involucrado, un automóvil Chevrolet Corsa manejado por un hombre de 36 años. Por razones que se intentan establecer, el coche embistió al peatón mientras transitaba por la zona. El conductor quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín para determinar las responsabilidades del caso.
En pocas palabras
- Tragedia vial: un hombre de 44 años falleció tras ser atropellado en la Ruta 7.
- Circunstancias: el siniestro ocurrió en San Martín, en la intersección con el carril Chimbas.
- Imputación: el conductor de un Chevrolet Corsa, de 36 años, quedó a disposición judicial.