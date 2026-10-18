Tragedia en San Martín: un hombre de 44 años murió tras ser atropellado en la Ruta 7

El trágico siniestro vial ocurrió a la altura de la intersección de Ruta 7 y carril Chimbas, en Palmira.

Una llamada a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la ocurrencia del accidente y la presencia de un peatón tendido sobre la calzada. Tras el aviso, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó rápidamente al lugar a personal policial de la zona y a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Constatación del deceso e intervención judicial

Al arribar a la escena, los profesionales médicos examinaron a la víctima e informaron que, lamentablemente, falleció en el lugar a causa de las severas lesiones sufridas tras el impacto.