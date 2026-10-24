Al menos 14 autos reventaron cubiertas en la Ruta 7 por los baches que se ampliaron con las lluvias

Un conductor cambiando su neumático a la vera de la Ruta 7, donde la lluvia hizo invisibles los enormes baches de la calzada. Foto: gentileza Osvaldo Valle

De todas maneras, no es algo que no sea esperable que suceda, teniendo en cuenta que la Ruta 7 lleva 18 años sin mantenimiento.

Pozos que se convierten en trampas

El deterioro de la Ruta 7 se hace especialmente evidente en algunos sectores del corredor que atraviesa el Gran Mendoza. En el empalme con la Ruta 40 hacia el este, los baches de la calzada que conduce hacia la Ciudad no solo presentan dimensiones descomunales, son tantos, que es imposible esquivar uno sin meterse de lleno en otro o cometer una imprudencia que puede terminar en un choque.

Las lluvias agravaron una situación que ya era problemática. Con el agua acumulada sobre el asfalto, los conductores pueden encontrarse con un pozo sin verlo previamente, especialmente cuando el tránsito es intenso.

Las reparaciones anunciadas y la espera

El mal estado de la ruta se arrastra desde hace años y las responsabilidades sobre su mantenimiento atravesaron distintos esquemas entre la Nación y Mendoza.

En mayo de 2025, ambos gobiernos firmaron un convenio para que la Provincia asumiera las tareas de conservación y reparación de determinados tramos nacionales, incluido el sector entre Palmira y el nudo vial de avenida Costanera.

Podría ser un paisaje lunar, pero no. Son los baches de la Ruta 7 a la altura de Luján de Cuyo.

En enero de 2026, Mendoza ratificó el traspaso de ese tramo a la jurisdicción provincial y confirmó que había dos obras licitadas, cuyas ofertas seguían en evaluación.

Por otra parte, en octubre de este año comenzó un plan de recuperación de 329 kilómetros de la Ruta 7 bajo la concesión de Caminos del Aconcagua.

El 7 de octubre pasado, comenzaron los trabajos en la Ruta 7, que no había sido reparada desde el 2008.

Sin embargo, evidentemente las reparaciones no han llegado a la zona señalada como "el show de los baches". Mientras tanto, los pozos y el agua acumulada siguen representando un peligro que podría ser mortal para quienes transitan por la zona.