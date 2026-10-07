Tras la nueva concesión, comienzan las obras de la Ruta 7 después de 18 años sin mantenimiento

En cuanto a los 2 nuevos peajes, estos se ubicarán en el km 1015 de la variante Palmira y en el km 1095 de Potrerillos, este último ubicado aproximadamente 20 km antes de la Curva de Guido en dirección a Chile.

Qué contempla la primera etapa de la obra

Así se ve el deterioro del asfalto en la Ruta 7 en algunos de los 329 km que corresponden a Mendoza.

Durante el primer año se ejecutarán más de 260.000 m2 de bacheo asfáltico y se incorporarán 14.000 toneladas de nuevas mezclas asfálticas.

Los trabajos también incluirán la reparación de las grietas y pozos del asfalto, el arreglo de los bordes de la ruta y las banquinas y la eliminación de las deformaciones que se fueron formando por el tránsito. Además, se repararán las defensas metálicas y se renovarán las señales de tránsito, tanto las que están pintadas sobre el pavimento como las ubicadas al costado de la ruta.

Otro de los trabajos previstos será la recuperación de la iluminación, con el reemplazo de luminarias por tecnología LED. También se realizará la limpieza de cauces aluvionales y alcantarillas para mejorar las condiciones de seguridad de la ruta.

Según la información oficial, el corredor llega a esta etapa después de años sin intervenciones estructurales continuas y sin tareas de mantenimiento ni repavimentación desde 2008.

Nueve frentes de trabajo y más de 200 operarios

Para desarrollar la primera etapa del proyecto se pondrán en funcionamiento dos plantas asfálticas, una ubicada en el tramo de montaña y otra en la zona de llanura.

Para hacer todos estos trabajos al mismo tiempo, la empresa tendrá 9 grupos que trabajarán en distintos puntos de la Ruta 7, además de un equipo encargado de pintar y renovar las marcas sobre el asfalto. En total, participarán más de 200 trabajadores.

La intervención inicial tiene como objetivo llevar el corredor a condiciones mínimas de circulación y seguridad mientras se avanza con las obras de rehabilitación previstas para los años siguientes.

Nuevo pavimento para la zona de alta montaña

El asfalto en alta montaña también será renovado.

Entre el 2º y el 5º año de la concesión se desarrollará la etapa de rehabilitación definitiva. En ese período está prevista la colocación de otras 200.000 toneladas de asfalto nuevo.

Uno de los trabajos principales será la ejecución integral de nuevos pavimentos en el tramo comprendido entre Punta de Vacas y Las Cuevas, además de la renovación completa de la señalización horizontal y vertical y del resto de los elementos de seguridad vial.

El contrato tiene como objetivo recuperar y mantener las condiciones existentes del corredor. La concesión no contempla ampliaciones de calzadas ni de banquinas.

Los dos nuevos peajes de la RN 7

La nueva concesión también modificará los peajes de la Ruta 7 en Mendoza. Desde el inicio funcionarán las estaciones de La Paz y Las Cuevas, con los valores vigentes en La Paz y las actualizaciones correspondientes desde febrero de 2026.

Las tarifas tendrán actualizaciones trimestrales y, una vez cumplidas las condiciones previstas en el contrato, cada estación comenzará a aplicar la tarifa ofertada durante la licitación.

A estos puestos se sumarán otros 2. Uno estará ubicado en el km 1015, sobre la variante Palmira, y el otro en el km 1095, en Potrerillos.

La incorporación de estos peajes ya estaba contemplada en el proceso licitatorio. La oferta presentada por la UTE que resultó seleccionada había establecido un valor de $3.090,25 para el peaje, por debajo del tope fijado en el pliego.

Una ruta estratégica para Mendoza

El tramo Cuyo de la Red Federal de Concesiones comprende 329 km de la Ruta 7 y constituye uno de los principales corredores de conexión de Mendoza con San Luis y Chile.

La concesión quedó a cargo de Caminos del Aconcagua, una sociedad integrada por empresas mendocinas que había sido preadjudicada para hacerse cargo del corredor.

Con el inicio de los trabajos en la Ruta 7, la prioridad estará puesta en recuperar el pavimento, mejorar la señalización y las condiciones de seguridad y atender los puntos críticos del corredor. Las obras definitivas continuarán durante los próximos 4 años.