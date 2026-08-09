La futura Ruta 7: la UTE adjudicataria prevé 4 peajes y una inversión de más de U$S 300 millones

Para Laugero "los procesos han sido rápidos en comparación con otros corredores, por lo que no descartamos que en el corto plazo se complete la firma del contrato para comenzar a trabajar antes de fin de año".

Santiago Laugero (izquierda) junto a Dalmiro Barbeito, de Corporación del Sur, dos de las firmas que integran la UTE mendocina de la ruta 7 junto a Green

La tarifa de peaje y cómo se ajustará

Uno de los factores determinantes para que el Gobierno nacional calificara la oferta de la UTE mendocina en primer lugar fue la tarifa de peaje cotizada. Con $3.090,25 más IVA por estación de peaje, fue la más baja entre 4 ofertas.

"Estuvimos 22% debajo del tope tarifario establecido en el pliego (cercano a $4.000) y representa una diferencia de más del 10% en comparación con la segunda mejor oferta", detalló Laugero en diálogo con el programa radial Económetro.

Respecto a la forma y frecuencia de ajuste de la tarifa, la propuesta del consorcio contempla una fórmula polinómica que combina varios factores relacionados con la variación de costos (inflación) y el desgaste/mantenimiento de la ruta.

La "nueva" ruta en 24 meses e inversión

El contrato de concesión, previsto a un plazo de 20 años, fija un plan de intervención intensivo durante los primeros dos años (24 meses) para la puesta en valor integral del trazado. Entre las obras prioritarias identificadas se destacan:

Reparación de losas en alta montaña: Reconstrucción estructural de los tramos de hormigón más deteriorados por las inclemencias climáticas severas.

Recuperación del puente en Uspallata: Intervención y reacondicionamiento estructural de un puente crítico ubicado en la zona cordillerana.

Seguridad vial e iluminación: Señalización vertical y horizontal, demarcación de calzada e iluminación en nodos y cruces de mayor peligrosidad.

Conexión con la Variante Palmira: Adaptación del trazado al nuevo empalme con la Variante Palmira-Agrelo, lo que deriva el tránsito pesado directamente hacia el sector de Potrerillos sin ingresar al área urbana del Gran Mendoza.

¿Qué inversión involucra la obra y cuándo iniciarían los trabajos? Los socios proyectan que, una vez firmado el contrato de concesión, estaría todo en condiciones para poner primera antes de que finalice el 2026.

Hasta el 2046, la inversión superará U$S300 millones. Esto con un esquema entre "capitales propios, crédito bancario y el mismo flujo de ingresos de los peajes, que van a permitir que las obras y mejoras crezcan año a año" señaló Laugero

Esquema de 4 peajes y modernización digital

El modelo operativo prevé instalar 4 estaciones de peaje a lo largo de los 329 kilómetros concesionados. Eso incluye las históricas en funcionamiento (Desaguadero y Las Cuevas) por modernizar.

Las restantes y nuevas ya tienen ubicación definida: una estación funcionará sobre el tramo San Martín – Palmira y otro en el acceso a Potrerillos.

Respecto a la forma de cobro, habrá un cambio radical si se tiene en cuenta que el obsoleto peaje de Las Cuevas percibe $500 por vehículo y sólo de contado.

Es que la UTE apunta a una transición hacia sistemas inteligentes (Telepeaje / Dynamic Tag), con lectura automatizada de patentes y cobro digital, que para Laugero "permitirá agilizar el tránsito y evitar el estancamiento de camiones en cabina".

La obra de refuncionalización de ruta 7 y los peajes, en cifras