La futura Ruta 7: la UTE adjudicataria prevé 4 peajes y una inversión de más de U$S 300 millones

Oficializada la preadjudicación de la obra, la refuncionalización de la ruta 7 que une el Arco Desaguadero y el paso a Chile está cada vez más cerca. El plan de la UTE a cargo tiene varios hitos sobre inversión, los futuros peajes y sus tarifas.
El proyecto abarca 329 kilómetros sobre el llamado Corredor Bioceánico, clave para el transporte internacional de cargas que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico. Y una apuesta ambiciosa, con más de U$S 300 millones a largo plazo.
Santiago Laugero, titular de Laugero Construcciones y vocero del consorcio Laugero-Green-Corporación del Sur, brindó detalles sobre la propuesta,el esquema tarifario y los plazos previstos.
Para Laugero "los procesos han sido rápidos en comparación con otros corredores, por lo que no descartamos que en el corto plazo se complete la firma del contrato para comenzar a trabajar antes de fin de año".
La tarifa de peaje y cómo se ajustará
Uno de los factores determinantes para que el Gobierno nacional calificara la oferta de la UTE mendocina en primer lugar fue la tarifa de peaje cotizada. Con $3.090,25 más IVA por estación de peaje, fue la más baja entre 4 ofertas.
"Estuvimos 22% debajo del tope tarifario establecido en el pliego (cercano a $4.000) y representa una diferencia de más del 10% en comparación con la segunda mejor oferta", detalló Laugero en diálogo con el programa radial Económetro.
Respecto a la forma y frecuencia de ajuste de la tarifa, la propuesta del consorcio contempla una fórmula polinómica que combina varios factores relacionados con la variación de costos (inflación) y el desgaste/mantenimiento de la ruta.
La "nueva" ruta en 24 meses e inversión
El contrato de concesión, previsto a un plazo de 20 años, fija un plan de intervención intensivo durante los primeros dos años (24 meses) para la puesta en valor integral del trazado. Entre las obras prioritarias identificadas se destacan:
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Reparación de losas en alta montaña: Reconstrucción estructural de los tramos de hormigón más deteriorados por las inclemencias climáticas severas.
Recuperación del puente en Uspallata: Intervención y reacondicionamiento estructural de un puente crítico ubicado en la zona cordillerana.
Seguridad vial e iluminación: Señalización vertical y horizontal, demarcación de calzada e iluminación en nodos y cruces de mayor peligrosidad.
Conexión con la Variante Palmira: Adaptación del trazado al nuevo empalme con la Variante Palmira-Agrelo, lo que deriva el tránsito pesado directamente hacia el sector de Potrerillos sin ingresar al área urbana del Gran Mendoza.
¿Qué inversión involucra la obra y cuándo iniciarían los trabajos? Los socios proyectan que, una vez firmado el contrato de concesión, estaría todo en condiciones para poner primera antes de que finalice el 2026.
Hasta el 2046, la inversión superará U$S300 millones. Esto con un esquema entre "capitales propios, crédito bancario y el mismo flujo de ingresos de los peajes, que van a permitir que las obras y mejoras crezcan año a año" señaló Laugero
Esquema de 4 peajes y modernización digital
El modelo operativo prevé instalar 4 estaciones de peaje a lo largo de los 329 kilómetros concesionados. Eso incluye las históricas en funcionamiento (Desaguadero y Las Cuevas) por modernizar.
Las restantes y nuevas ya tienen ubicación definida: una estación funcionará sobre el tramo San Martín – Palmira y otro en el acceso a Potrerillos.
Respecto a la forma de cobro, habrá un cambio radical si se tiene en cuenta que el obsoleto peaje de Las Cuevas percibe $500 por vehículo y sólo de contado.
Es que la UTE apunta a una transición hacia sistemas inteligentes (Telepeaje / Dynamic Tag), con lectura automatizada de patentes y cobro digital, que para Laugero "permitirá agilizar el tránsito y evitar el estancamiento de camiones en cabina".
La obra de refuncionalización de ruta 7 y los peajes, en cifras
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Preadjudicación: La UTE integrada por Laugero Construcciones, Green S.A. y Corporación del Sur fue seleccionada para la concesión de 329 km de la RN 7 (Desaguadero - Cristo Redentor).
Oferta Económica: Cotización de $3.090,25 + IVA por peaje (22% por debajo del tope del pliego y +10% más baja que el segundo oferente).
Obras durante los primeros 24 meses: Reparación de losas en alta montaña, arreglo de puente en Uspallata, iluminación, señalización e integración con Variante Palmira - Agrelo.
Puestos de peaje (4 en total): Desaguadero, San Martín/Palmira, Potrerillos y Las Cuevas.
Inversión prevista: La UTE promete más US$ 300 millones en 20 años.
Importancia de la ruta: Tránsito medio diario de 1.500 camiones, de los cuales 2/3 son transporte internacional.