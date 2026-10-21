El Paso Cristo Redentor reabrió este miércoles únicamente para el transporte de cargas en sentido Argentina-Chile y volverá a cerrar a las 6 del jueves. La medida busca ordenar la transitabilidad tras el temporal de nieve en alta montaña.
El Paso Cristo Redentor reabrió sólo para camiones tras las nevadas del martes
El Paso Cristo Redentor volvió a habilitarse con esquema diferido: hoy de Argentina a Chile. Recién el viernes será habiltado para todo tipo de vehículos
Esquema de circulación en el Paso Cristo Redentor
Este jueves, la franja fronteriza quedará habilitada nuevamente solo para camiones, pero en sentido inverso, desde el país trasandino hacia Argentina. Las autoridades binacionales de frontera confirmaron que la operatoria escalonada permitirá descomprimir las filas acumuladas en los aparcamientos.
Para el viernes está prevista la reapertura total del Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos. La medida abarcará ambos sentidos de circulación durante las 24 horas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
Cierres acumulados en el paso Cristo Redentor
El corredor internacional permaneció cerrado durante el martes debido a los pronósticos de intensas lluvias y nevadas en la zona andina. Se dispuso el cese preventivo para resguardar la seguridad de automovilistas y transportistas.
Las malas condiciones meteorológicas en la cordillera de los Andes han provocado interrupciones recurrentes de la circulación. En lo que va de 2026, el paso Cristo Redentor ya acumula 90 días de interrupción no consecutivos, una cifra alta para la temporada.
Recomendaciones para transitar por el paso Cristo Redentor
La cifra refleja el fuerte impacto de los temporales de nieve y viento blanco en la zona fronteriza. Estas contingencias complican de manera constante el transporte de mercancías y el intercambio comercial estratégico entre Argentina y Chile.
Ante este panorama inestable, las autoridades recomiendan a los conductores verificar el estado de la Ruta 7 y consultar los canales oficiales antes de emprender viaje hacia la alta montaña.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: habilitado solo para camiones en sentido Argentina-Chile tras nevadas.
- Esquema diferido: el jueves circularán camiones hacia Argentina; viernes se espera reapertura total.
- Interrupciones: el corredor acumula 90 días de cierre en 2026 por temporales.