El Paso Cristo Redentor reabrió sólo para camiones tras las nevadas del martes

Esquema diferido: el jueves circularán camiones hacia Argentina; viernes se espera reapertura total.

Cierres acumulados en el paso Cristo Redentor

El corredor internacional permaneció cerrado durante el martes debido a los pronósticos de intensas lluvias y nevadas en la zona andina. Se dispuso el cese preventivo para resguardar la seguridad de automovilistas y transportistas.

Las malas condiciones meteorológicas en la cordillera de los Andes han provocado interrupciones recurrentes de la circulación. En lo que va de 2026, el paso Cristo Redentor ya acumula 90 días de interrupción no consecutivos, una cifra alta para la temporada.

Recomendaciones para transitar por el paso Cristo Redentor

La cifra refleja el fuerte impacto de los temporales de nieve y viento blanco en la zona fronteriza. Estas contingencias complican de manera constante el transporte de mercancías y el intercambio comercial estratégico entre Argentina y Chile.

Ante este panorama inestable, las autoridades recomiendan a los conductores verificar el estado de la Ruta 7 y consultar los canales oficiales antes de emprender viaje hacia la alta montaña.