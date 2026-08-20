Cómo hacer una reducción de Aceto balsámico: la receta cremosa y espesa para aderezar tus comidas

Este preparado se caracteriza por concentrar las notas dulces, ácidas y aromáticas del aceto balsámico, logrando una salsa versátil que puede transformar incluso los platos más sencillos. Además, su aspecto brillante aporta una presentación más atractiva y un toque gourmet.

La reducción combina especialmente bien con ensaladas de hojas verdes, tomates, quesos frescos y verduras asadas. También puede utilizarse sobre carnes, pizzas, bruschettas o incluso algunas preparaciones dulces, como frutillas y helados.