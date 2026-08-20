La reducción de aceto balsámico es un aderezo espeso, brillante y de sabor agridulce que se convirtió en un infaltable de la cocina. Su textura similar a la miel y su intenso sabor permiten realzar diferentes recetas, desde ensaladas hasta carnes y quesos.
Cómo hacer una reducción de Aceto balsámico: la receta cremosa y espesa para aderezar tus comidas
Este aderezo versátil, ideal para realzar ensaladas, carnes y quesos, se prepara concentrando las notas dulces y ácidas del aceto balsámico.
Este preparado se caracteriza por concentrar las notas dulces, ácidas y aromáticas del aceto balsámico, logrando una salsa versátil que puede transformar incluso los platos más sencillos. Además, su aspecto brillante aporta una presentación más atractiva y un toque gourmet.
La reducción combina especialmente bien con ensaladas de hojas verdes, tomates, quesos frescos y verduras asadas. También puede utilizarse sobre carnes, pizzas, bruschettas o incluso algunas preparaciones dulces, como frutillas y helados.
Un tip importante es dejarla enfriar antes de evaluar su consistencia, ya que adquiere mayor espesor al bajar la temperatura. Una vez lista, se recomienda conservarla en un recipiente hermético dentro de la heladera para mantener sus propiedades y sabor.
Receta para hacer reducción de aceto balsámico
Ingredientes:
- 500 g de aceto balsámico
- 50 g de agua
- 50 g de azúcar rubia o miel
Cómo preparar la receta de la reducción de aceto: el paso a paso
- Primero, agrega todos los ingredientes al vaso y programa durante 20 minutos a temperatura vapor y velocidad 3, sin colocar la tapa de medida.
- A continuación, una vez finalizado el tiempo de cocción, comprueba la consistencia y rectifica el punto si es necesario.
- Luego, deja que la preparación se enfríe y colócala en un recipiente hermético.
- Finalmente, guarda la reducción en la heladera hasta el momento de utilizarla.
Esta reducción puede utilizarse para acompañar ensaladas, quesos y verduras, entre otras preparaciones. Su consistencia es similar a la miel o al syrup y permite intensificar los sabores.
En pocas palabras
- Aceto balsámico: La reducción de aceto balsámico es un aderezo espeso y agridulce que realza platos.
- Preparación: Se elabora reduciendo aceto balsámico con agua y azúcar o miel hasta obtener una consistencia similar a la miel.
- Uso: Ideal para condimentar ensaladas, carnes, quesos y verduras, aportando un toque gourmet.