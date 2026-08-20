Salchichas envueltas en panceta: la receta fácil y crocante con solo 2 ingredientes

Receta para hacer Salchichas envueltas en bacon (panceta)

Ingredientes:

8 salchichas

4 fetas de bacon ahumado

Cómo hacer salchichas envueltas en panceta: el paso a paso

Primero, precalienta e horno a 180ºC y forra la bandeja con papel manteca. Luego, corta cada tira de bacon en dos partes y envuelve cada sanchicha, sujetándola con un palillo. Lleva las salchichas a la bandeja de horno y cocina por 20 minutos o hasta que el bacon quede dorado y crujiente.

Con qué acompañar las salchichas envueltas

Esta receta queda todavía más rica si se acompaña con diferentes salsas, tales como:

Mayonesa con ajo

Salsa barbacoa

Mostaza con miel

Kétchup

Estas salsas son excelentes opciones para aportar cremosidad y un toque extra de sabor a las clásicas salchichas envueltas en bacon. También se pueden servir con papas fritas para convertirlas en una comida más abundante.

Origen de las salchichas

El nombre “salchicha” está relacionado con la ciudad alemana de Frankfurt, donde se popularizó la Frankfurter Würstchen. Por su parte, la palabra “wurst”, utilizada en alemán para referirse a distintos embutidos, forma parte de numerosas variedades de la gastronomía alemana.

Con la inmigración europea, las salchichas llegaron a diferentes países de América y se incorporaron a las costumbres locales. En Argentina se convirtieron en un alimento muy popular, especialmente en preparaciones rápidas como panchos, picadas y comidas al horno.