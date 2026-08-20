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Cómo preparar Pollo al disco: la RECETA con cerveza y 10 ingredientes riquísimos

La cerveza aporta un sabor especial a esta clásica receta argentina de pollo al disco, resultando en una carne jugosa y llena de sabor

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Pollo al disco.

Pollo al disco.

El pollo al disco es una de las recetas argentinas más elegidas para disfrutar al aire libre durante los días fríos. Es una preparación abundante, sabrosa y fácil de hacer, ideal para compartir en familia o con amigos sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Una de las claves de esta receta es cocinar el pollo lentamente en un disco de arado, acompañado por verduras y un ingrediente que aporta un sabor especial: la cerveza. El resultado es una carne tierna, jugosa y llena de sabor, perfecta para servir bien caliente.

Receta para hacer pollo al disco

Ingredientes:

  • 1 k de piezas de pollo
  • 3 zanahorias grandes
  • 1 k de papa
  • 1 cebolla blanca
  • 1 cebolla de verdeo
  • 1 cabeza de ajo
  • 3 tazas de caldo
  • 2 hojas de laurel
  • 1/2 l de cerveza o vino blanco
  • Aceite de oliva
  • Condimentos

Cómo preparar la receta de pollo al disco: el paso a paso

  1. Primero, calienta el disco y agrégale un chorro de aceite. Cocina el pollo trozado por 5 minutos y reserva.
  2. A continuación, tira el aceite que quedó y coloca las verduras picadas y las zanahorias en rodajas. Cocina durante 5 minutos y luego incorpora la cerveza y pimienta. Deja reducir.
  3. Una vez que se haya evaporado el alcohol del vino, agrega una taza del caldo, coloca de nuevo el pollo y cocina por 10 minutos.
  4. Mientras tanto, pela y corta las papas en rodajas y súmalas al disco. Agrega el caldo restante, tapa y deja cocinar durante 15 minutos más.
  5. Por último, condimenta a gusto y deja cocinar 5 minutos más. Deja reposar el pollo al disco hasta que tome el sabor deseado.

En pocas palabras

  • Receta tradicional: El pollo al disco es una preparación argentina ideal para compartir al aire libre en días fríos, destacada por su abundancia y sabor.
  • Ingrediente secreto: La cocción lenta en disco de arado, con verduras y cerveza, aporta terneza y jugosidad a la carne.
  • Preparación sencilla: La receta detalla el paso a paso para cocinar el pollo y las verduras, culminando en un plato tierno y sabroso.
Resumen generado por Thinkindot AI

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