Cómo preparar Pollo al disco: la RECETA con cerveza y 10 ingredientes riquísimos

El pollo al disco es una de las recetas argentinas más elegidas para disfrutar al aire libre durante los días fríos. Es una preparación abundante, sabrosa y fácil de hacer, ideal para compartir en familia o con amigos sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Una de las claves de esta receta es cocinar el pollo lentamente en un disco de arado, acompañado por verduras y un ingrediente que aporta un sabor especial: la cerveza. El resultado es una carne tierna, jugosa y llena de sabor, perfecta para servir bien caliente.
Receta para hacer pollo al disco
Ingredientes:
- 1 k de piezas de pollo
- 3 zanahorias grandes
- 1 k de papa
- 1 cebolla blanca
- 1 cebolla de verdeo
- 1 cabeza de ajo
- 3 tazas de caldo
- 2 hojas de laurel
- 1/2 l de cerveza o vino blanco
- Aceite de oliva
- Condimentos
Cómo preparar la receta de pollo al disco: el paso a paso
- Primero, calienta el disco y agrégale un chorro de aceite. Cocina el pollo trozado por 5 minutos y reserva.
- A continuación, tira el aceite que quedó y coloca las verduras picadas y las zanahorias en rodajas. Cocina durante 5 minutos y luego incorpora la cerveza y pimienta. Deja reducir.
- Una vez que se haya evaporado el alcohol del vino, agrega una taza del caldo, coloca de nuevo el pollo y cocina por 10 minutos.
- Mientras tanto, pela y corta las papas en rodajas y súmalas al disco. Agrega el caldo restante, tapa y deja cocinar durante 15 minutos más.
- Por último, condimenta a gusto y deja cocinar 5 minutos más. Deja reposar el pollo al disco hasta que tome el sabor deseado.
En pocas palabras
- Receta tradicional: El pollo al disco es una preparación argentina ideal para compartir al aire libre en días fríos, destacada por su abundancia y sabor.
- Ingrediente secreto: La cocción lenta en disco de arado, con verduras y cerveza, aporta terneza y jugosidad a la carne.
- Preparación sencilla: La receta detalla el paso a paso para cocinar el pollo y las verduras, culminando en un plato tierno y sabroso.
Resumen generado por Thinkindot AI