Arroz amarillo con pollo: la receta cremosa y riquísima con 1 ingrediente secreto

Esta preparación combina el sabor del pollo con un arroz bien condimentado y un ingrediente secreto que le aporta un toque especial: vino blanco. Además de realzar los sabores, ayuda a conseguir una preparación más aromática y sabrosa.

El ingrediente secreto del arroz amarillo con pollo

El secreto para darle un sabor diferente a esta clásica receta es incorporar vino blanco durante la cocción. Este ingrediente permite levantar los sabores de las verduras y el pollo, además de aportar un aroma particular al plato.