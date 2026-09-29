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Arroz amarillo con pollo: la receta cremosa y riquísima con 1 ingrediente secreto

El secreto para un arroz amarillo con pollo irresistible y cremoso reside en la incorporación de vino blanco, que realza aromas y sabores

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Arroz amarillo con pollo.

Arroz amarillo con pollo.

El arroz amarillo con pollo es una de las recetas caseras, abundantes y rendidoras que nunca fallan. Es una comida económica, fácil de preparar y perfecta para resolver el almuerzo o la cena con ingredientes sencillos.

Esta preparación combina el sabor del pollo con un arroz bien condimentado y un ingrediente secreto que le aporta un toque especial: vino blanco. Además de realzar los sabores, ayuda a conseguir una preparación más aromática y sabrosa.

El ingrediente secreto del arroz amarillo con pollo

El secreto para darle un sabor diferente a esta clásica receta es incorporar vino blanco durante la cocción. Este ingrediente permite levantar los sabores de las verduras y el pollo, además de aportar un aroma particular al plato.

La clave está en agregarlo antes del caldo y dejar que se cocine unos minutos para que se evapore parte del alcohol. Después se incorpora el arroz y continúa la cocción de manera habitual.

Receta del arroz amarillo con pollo casero

Ingredientes:

  • 2 cebollas
  • 1/2 pimiento morrón
  • 1 diente de ajo
  • 2 pechugas de pollo
  • 2 tomates
  • 1 1/2 taza de arroz
  • Condimentos: caldo de verduras, azafrán, sal, pimienta y aceite.
  • Ingrediente especial: Vino blanco (opcional)

Cómo hacer la receta de arroz con pollo: el paso a paso

  1. Para empezar con la receta, corta el pollo en trozos pequeños y saltéalo en una sartén caliente con un chorrito de aceite hasta que estén dorados. Reserva.
  2. A continuación, agrega la cebolla, el morrón y el ajo picados en la misma sartén. Cuando la primera esté transparente, suma el tomate picado y cocina por unos minutos más.
  3. A esa preparación, añade el pollo y el arroz y revuelve bien. Agrega dos tazas con caldo de verduras, salpimienta y suma el azafrán (si lo deseás, este es el momento de añadir el vino blanco). Revuelve y deja que hierva.
  4. Finalmente, baja el fuego y deja la preparación tapada hasta que el arroz haya consumido gran parte del líquido. Apaga el fuego y deja reposar antes de servir.

En pocas palabras

  • Arroz amarillo con pollo: Receta casera, rendidora y económica, ideal para almuerzos o cenas.
  • Ingrediente secreto: El uso de vino blanco durante la cocción realza los sabores y aporta aroma.
  • Preparación sencilla: Saltear pollo, rehogar vegetales, añadir arroz y caldo, cocinar hasta absorber el líquido.
Resumen generado por Thinkindot AI

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