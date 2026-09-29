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Receta de ñoquis de papa tradicionales: la receta casera de fácil preparación

Preparar la receta de ñoquis de papa livianos y sabrosos, requiere respetar proporciones simples y dominar secretos técnicos

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de ñoquis de papa se hacen rápido y el resultado es espectacular: Foto: gentileza recetasnestle.

La receta de ñoquis de papa se hacen rápido y el resultado es espectacular: Foto: gentileza recetasnestle.

Llegue el 29 o simplemente un domingo de reunión familiar y los ñoquis de papa ocupan un lugar de honor en el corazón y el paladar de todos. Sin embargo, lograr que queden suaves y livianos, no es una tarea fácil. Esta es la receta para lograr la mejor textura, sabor y que no se desarmen en la olla.

La clave de la receta de ñoquis de papa no está en ingredientes mágicos, sino en respetar proporciones simples y dominar un par de secretos fundamentales de la técnica tradicional. Este es el paso a paso definitivo para llevar un exquisito plato a la mesa (rinde para 4 personas):

Receta de ñoquis de papa caseros, ingredientes

  • 1 kg de papas
  • 300 g de harina 0000
  • 1 yema de huevo (o 1 huevo entero chico)
  • 2 cucharadas de queso rallado fino
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal y pimienta negra al gusto

Receta de ñoquis de papa caseros, ingredientes

  1. Lavar muy bien las papas y hervir enteras y con piel en abundante agua con sal. Al cocinarlas con cáscara se evita que absorban agua en exceso, el enemigo número uno de los ñoquis.
  2. Una vez tiernas (se pinchan fácilmente con un cuchillo), retirar, pelar en caliente con cuidado de no quemarse y pisar inmediatamente hasta lograr un puré bien liso, sin grumos. Dejar enfriar a temperatura ambiente.
  3. Cuando el puré esté tibio o frío, agregar la yema de huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
  4. Espolvorear la harina por encima e integrar con los dedos o una espátula sin amasar en exceso, solo uniendo hasta formar un bollo tierno y maleable. Si la masa pide un poco más de harina, sumar de a cucharadas, pero sin abusar.
  5. Cortar porciones de masa, hacer cilindros del grosor de un dedo sobre la mesada enharinada y cortar los ñoquis de unos 2 cm. Pasarlos por la ñoquera de madera o los dientes de un tenedor para darles las clásicas estrías que atraparán la salsa.
  6. Arrojar los ñoquis tanda por tanda en una olla con abundante agua hirviendo y sal. A penas suban a la superficie (tardan entre 1 y 2 minutos), retirarlos con espumadera y pasarlos directo a la sartén con la salsa caliente.

En pocas palabras

  • Receta secreta: Descubre los secretos para preparar ñoquis de papa livianos y sabrosos.
  • Ingredientes esenciales: Aprende las proporciones justas de papas y harina para la masa perfecta.
  • Paso a paso: Sigue la guía definitiva para lograr ñoquis caseros que no se desarman.
Resumen generado por Thinkindot AI

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