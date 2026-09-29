Receta de ñoquis de papa tradicionales: la receta casera de fácil preparación

Llegue el 29 o simplemente un domingo de reunión familiar y los ñoquis de papa ocupan un lugar de honor en el corazón y el paladar de todos. Sin embargo, lograr que queden suaves y livianos, no es una tarea fácil. Esta es la receta para lograr la mejor textura, sabor y que no se desarmen en la olla.
La clave de la receta de ñoquis de papa no está en ingredientes mágicos, sino en respetar proporciones simples y dominar un par de secretos fundamentales de la técnica tradicional. Este es el paso a paso definitivo para llevar un exquisito plato a la mesa (rinde para 4 personas):
Receta de ñoquis de papa caseros, ingredientes
- 1 kg de papas
- 300 g de harina 0000
- 1 yema de huevo (o 1 huevo entero chico)
- 2 cucharadas de queso rallado fino
- 1 pizca de nuez moscada
- Sal y pimienta negra al gusto
Receta de ñoquis de papa caseros, ingredientes
- Lavar muy bien las papas y hervir enteras y con piel en abundante agua con sal. Al cocinarlas con cáscara se evita que absorban agua en exceso, el enemigo número uno de los ñoquis.
- Una vez tiernas (se pinchan fácilmente con un cuchillo), retirar, pelar en caliente con cuidado de no quemarse y pisar inmediatamente hasta lograr un puré bien liso, sin grumos. Dejar enfriar a temperatura ambiente.
- Cuando el puré esté tibio o frío, agregar la yema de huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Espolvorear la harina por encima e integrar con los dedos o una espátula sin amasar en exceso, solo uniendo hasta formar un bollo tierno y maleable. Si la masa pide un poco más de harina, sumar de a cucharadas, pero sin abusar.
- Cortar porciones de masa, hacer cilindros del grosor de un dedo sobre la mesada enharinada y cortar los ñoquis de unos 2 cm. Pasarlos por la ñoquera de madera o los dientes de un tenedor para darles las clásicas estrías que atraparán la salsa.
- Arrojar los ñoquis tanda por tanda en una olla con abundante agua hirviendo y sal. A penas suban a la superficie (tardan entre 1 y 2 minutos), retirarlos con espumadera y pasarlos directo a la sartén con la salsa caliente.
En pocas palabras
- Receta secreta: Descubre los secretos para preparar ñoquis de papa livianos y sabrosos.
- Ingredientes esenciales: Aprende las proporciones justas de papas y harina para la masa perfecta.
- Paso a paso: Sigue la guía definitiva para lograr ñoquis caseros que no se desarman.
Resumen generado por Thinkindot AI