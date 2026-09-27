Receta de postre de limón para cucharear: sabor fresco y preparación muy fácil

Elaborar esta crema de limón cuando necesitas improvisar un postre y sorprender a tus invitados, es una muy buena idea para salir del apuro, además de hacerte quedar como un chef con todas las letras.

Esta deliciosa receta es muy original y es perfecta para llevar algo fresco al paladar.

Los que nunca tuvieron la chance de probar esta receta, no saber lo que se pierde. Es por eso que se está ante una inmejorable chance de elaborar esta delicia de limón, que no falla.

Receta de postre de limón casero, ingredientes

3 limones (100 ml. de jugo)

200 gramos de queso crema

200 gramos de leche condensada

100 ml. de jugo de limón

Ralladura de limón

Crema de leche batida

Receta de postre de limón casero, paso a paso