Receta de postre de limón para cucharear: sabor fresco y preparación muy fácil

Siempre es una buena idea elaborar un postre para sorprender a la familia degustar de un sabor increíble. Estamos hablando de la receta de un postre de limón para cucharear, está lleno de sabor gracias a sus ingredientes y es fácil de hacer.
Si se está antojado de algo rico y refrescante, la receta de este postre de limón es perfecta para saciar esas ganas.
Se trata de una receta donde el limón es el principal protagonista y puede prepararse con un accesible paso a paso, de manera rápida y sencilla.
Elaborar esta crema de limón cuando necesitas improvisar un postre y sorprender a tus invitados, es una muy buena idea para salir del apuro, además de hacerte quedar como un chef con todas las letras.
Esta deliciosa receta es muy original y es perfecta para llevar algo fresco al paladar.
Los que nunca tuvieron la chance de probar esta receta, no saber lo que se pierde. Es por eso que se está ante una inmejorable chance de elaborar esta delicia de limón, que no falla.
Receta de postre de limón casero, ingredientes
- 3 limones (100 ml. de jugo)
- 200 gramos de queso crema
- 200 gramos de leche condensada
- 100 ml. de jugo de limón
- Ralladura de limón
- Crema de leche batida
-
Receta de postre de limón casero, paso a paso
- Tomar los tres limones y cortar uno de sus extremos, vaciando todos sus interiores. Conservar el relleno.
- En una procesadora (puede ser un mixer), colocar toda la pulpa de limón y triturar. Colar la preparación desechando todas las impurezas.
- Mezclar en un recipiente el queso crema, leche condensada, jugo de limón y ralladura de limón. Mezclamos bien hasta lograr una consistencia cremosa y que todos los ingredientes se fusionen.
- Rellenar los limones y decorar con la crema de leche batida y ralladura de limón.
- ¡Listo, a saborear este riquísimo postre!
En pocas palabras
- Postre Refrescante: Se detalla una receta de postre casero de limón fácil de preparar.
- Ingredientes Clave: Incluye limones, queso crema, leche condensada y ralladura de limón.
- Preparación Sencilla: El proceso consiste en triturar el limón, mezclar ingredientes y rellenar las cáscaras.
Resumen generado por Thinkindot AI