Receta de mollejas cremosas y crocantes a la parrilla

Así como los chinchulines son los preferidos de muchos, las mollejas son un manjar irresistible que todos quieren saborear en el asado.

Lograr el punto perfecto de las mollejas parece una tarea muy difícil, el éxito radica en combinar una buena elección de la materia prima con paciencia y una técnica de cocción sin apuros en la parrilla.