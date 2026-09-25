Receta de mayonesa de ajo casera que se prepara muy rápido

Este es el paso a paso detallado para preparar esta delicia en casa y sin complicaciones:

Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes

Para obtener un frasco chico de mayonesa de ajo (aproximadamente 4 porciones), solo se necesitan ingredientes básicos que hay en casa:

1 huevo

1 o 2 dientes de ajo

200 ml de aceite de girasol o maíz

1 cucharada sopera de jugo de limón o vinagre

Sal y pimienta: a gusto

Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes

El truco de esta preparación no está en los ingredientes, sino en el orden de colocación de los ingredientes y la técnica de batido:

Pelar el diente de ajo. Si se quiere evitar que el sabor resulte demasiado picante o caiga pesado, un truco muy efectivo es cortarlo al medio a lo largo y retirarle el brote verde del centro.