Receta de mayonesa de ajo casera que se prepara muy rápido

La receta de mayonesa de ajo casera es una inmejorable oportunidad para acompañar un buen asado, hacer que unas ricas papas rústicas exploten de sabor o para que un sándwich sea un éxito total de la gastronomía. Le encanta a casi todo el mundo, es fácil de preparar y se hace rápido.
La mayonesa de ajo es una de las salsas más aclamadas de la gastronomía, pero también una de las que genera más temores en la cocina por el clásico mito de que "se corta".
Sin embargo, con la técnica adecuada y un minipimer o licuadora de mano, lograr una textura perfecta, cremosa y llena de sabor, es cuestión de segundos.
Este es el paso a paso detallado para preparar esta delicia en casa y sin complicaciones:
Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes
Para obtener un frasco chico de mayonesa de ajo (aproximadamente 4 porciones), solo se necesitan ingredientes básicos que hay en casa:
- 1 huevo
- 1 o 2 dientes de ajo
- 200 ml de aceite de girasol o maíz
- 1 cucharada sopera de jugo de limón o vinagre
- Sal y pimienta: a gusto
Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes
El truco de esta preparación no está en los ingredientes, sino en el orden de colocación de los ingredientes y la técnica de batido:
Pelar el diente de ajo. Si se quiere evitar que el sabor resulte demasiado picante o caiga pesado, un truco muy efectivo es cortarlo al medio a lo largo y retirarle el brote verde del centro.
- En el vaso alto de la licuadora de mano o minipimer, colocar primero el huevo entero. Luego agregar el diente de ajo picado groseramente, la sal, la pimienta y el jugo de limón o vinagre.
- Verter todo el aceite de una sola vez sobre los demás ingredientes. No es necesario agregarlo en forma de hilo si se usa la batidora de inmersion.
- Apoyar el pie de la batidora en el fondo del vaso, asegurándose de que cubra la yema. Encender el aparato a velocidad media-alta y mantenerlo completamente quieto en el fondo durante 10 a 15 segundos, sin moverlo.
- Una vez que se observe que en el fondo comienza a formarse una crema blanca y espesa, empezar a subir el brazo de la batidora muy lentamente hacia la superficie para integrar el resto del aceite. En menos de un minuto, la preparación estará totalmente homogénea y con la consistencia justa.
En pocas palabras
- Receta de mayonesa: Aprende a preparar una mayonesa de ajo casera y rápida.
- Ingredientes clave: Necesitarás huevo, ajo, aceite, limón o vinagre, sal y pimienta.
- Técnica de preparación: Sigue el método del minipimer para lograr una textura cremosa sin que se corte.