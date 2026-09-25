Pesto para carnes: la receta de la salsa con albahaca que realza cualquier corte

Te dejamos la receta tradicional del pesto compartida por el sitio Directo al paladar. ¿Qué necesitas para elaborar esta salsa italiana?

Ingredientes:

100 g de albahaca fresca

200 g de queso parmesano

75 g de piñones

2 dientes de ajo

160 ml. de aceite de oliva

Sal

Procedimiento:

Primero, separa las horas de albahaca del tallo, lávalas y seca con papel absorbente. Ten cuidado de no quebrar las hojas ni que queden húmedas, ya que eso estropeará el sabor y color del pesto. A continuación, pela los dientes de ajo, córtalos en dos y retira el gérmen. También, tuesta los piñones en una sartén, sin aceite, y coloca todos los ingredientes en un mortero o minipimer junto con la mitad del aceite y sal. Tritura bien. Para terminar, cuando obtengas una papilla, deja de triturar y agrega el resto del aceite. Tritura nuevamente hasta integrar todos los ingredientes y listo: ya tienen una salsa pesto tradicional italiana.

Salsa pesto italiana: con qué acompañarla

El pesto tradicional italiano es una salsa de albahaca muy versátil. Generalmente, se la utiliza para acompañar pastas, en especial los tallarines, pero también es perfecta para aliñar ensaladas, como sustituto de la salsa de tomate en pizzas, como aderezo de carnes o pescados o sobre rebanadas de pan.

Trucos para que el pesto casero dure más tiempo

De acuerdo a un artículo de Paulina Cocina, la salsa pesto se puede guardar hasta por seis meses en el freezer. Sin embargo, con el paso del tiempo, su frescura y calidad irán disminuyendo, por lo que es ideal consumirlo en una semana. ¿Cómo consevarlo?