La torta de naranja es una de esas recetas caseras ideales para disfrutar durante la merienda. Su textura aireada, el aroma cítrico y una deliciosa costra crocante de azúcar en la superficie la convierten en una opción irresistible para acompañar el mate, el café o el té.
Esta torta lleva ingredientes simples y económicos, por lo que es perfecta para preparar en casa sin demasiadas complicaciones. La naranja aporta un sabor fresco y una fragancia especial, mientras que el azúcar forma una fina capa crocante durante la cocción.
Receta para hacer torta matera de naranja con costra de azúcar
Ingredientes:
- 3 tazas de harina leudante
- 3 huevos grandes
- 3 cdas. de manteca o aceite
- 11/2 taza de azúcar
- 1 taza de leche
- 1 cda. de polvo de hornear
- Ralladura de naranja
- Ingrediente especial: jugo de naranja
Si no quieres utilizar naranja, puedes usar la ralladura y el jugo del cítrico que quieras, como limón o pomelo.
Cómo hacer la receta de la torta matera de naranja, paso a paso
- Para empezar, en un bol, mezcla los huevos con el azúcar y la manteca (puede ser aceite). Bate por dos minutos hasta que espume. Esto es para que la torta tenga una textura aireada. Las yemas tienen que adquirir una textura cremosa y blanquecina.
- A continuación, enciende el horno a temperatura media. Mientras tanto, incorpora de a poco la harina leudante tamizada y la leche a la mezcla anterior, y sigue batiendo por unos dos minutos. Es importante tamizar la harina para que el bizcocho tenga una textura suave, fina y delicada.
- Después, incorpora el polvo de hornear y la ralladura de limón o de naranja. Puede ser también una cucharadita de esencia de vainilla.
- Por último, en un molde redondo desmontable y de acero inoxidable, enmantecado, vierte la preparación del bizcochuelo y lleva al horno precalentado por 45 minutos.
En pocas palabras
- Torta matera: Prepará una deliciosa torta de naranja con costra crocante de azúcar, ideal para la merienda.
- Receta fácil: Incluye ingredientes simples como harina, huevos, azúcar y jugo de naranja.
- Paso a paso: Mezcla los ingredientes, hornea por 45 minutos y disfruta de un clásico casero.
Resumen generado por Thinkindot AI