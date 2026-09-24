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Para el mate

Torta matera de naranja con costra crocante de azúcar: la receta fácil con 1 ingrediente especial

Prepará en casa una deliciosa torta de naranja con costra de azúcar, un clásico de la merienda que requiere un ingrediente especial para su sabor único

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Torta matera de naranja.

Torta matera de naranja.

La torta de naranja es una de esas recetas caseras ideales para disfrutar durante la merienda. Su textura aireada, el aroma cítrico y una deliciosa costra crocante de azúcar en la superficie la convierten en una opción irresistible para acompañar el mate, el café o el té.

Esta torta lleva ingredientes simples y económicos, por lo que es perfecta para preparar en casa sin demasiadas complicaciones. La naranja aporta un sabor fresco y una fragancia especial, mientras que el azúcar forma una fina capa crocante durante la cocción.

Receta para hacer torta matera de naranja con costra de azúcar

Ingredientes:

  • 3 tazas de harina leudante
  • 3 huevos grandes
  • 3 cdas. de manteca o aceite
  • 11/2 taza de azúcar
  • 1 taza de leche
  • 1 cda. de polvo de hornear
  • Ralladura de naranja
  • Ingrediente especial: jugo de naranja

Si no quieres utilizar naranja, puedes usar la ralladura y el jugo del cítrico que quieras, como limón o pomelo.

Cómo hacer la receta de la torta matera de naranja, paso a paso

  1. Para empezar, en un bol, mezcla los huevos con el azúcar y la manteca (puede ser aceite). Bate por dos minutos hasta que espume. Esto es para que la torta tenga una textura aireada. Las yemas tienen que adquirir una textura cremosa y blanquecina.
  2. A continuación, enciende el horno a temperatura media. Mientras tanto, incorpora de a poco la harina leudante tamizada y la leche a la mezcla anterior, y sigue batiendo por unos dos minutos. Es importante tamizar la harina para que el bizcocho tenga una textura suave, fina y delicada.
  3. Después, incorpora el polvo de hornear y la ralladura de limón o de naranja. Puede ser también una cucharadita de esencia de vainilla.
  4. Por último, en un molde redondo desmontable y de acero inoxidable, enmantecado, vierte la preparación del bizcochuelo y lleva al horno precalentado por 45 minutos.

En pocas palabras

  • Torta matera: Prepará una deliciosa torta de naranja con costra crocante de azúcar, ideal para la merienda.
  • Receta fácil: Incluye ingredientes simples como harina, huevos, azúcar y jugo de naranja.
  • Paso a paso: Mezcla los ingredientes, hornea por 45 minutos y disfruta de un clásico casero.
Resumen generado por Thinkindot AI

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