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Palitos salados caseros: la receta con 5 ingredientes y en 10 minutos

Los palitos salados, un clásico de las picadas, se elaboran con ingredientes económicos como harina, aceite, sal y agua. Los snacks ideales para primavera

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Palitos salados, los snacks perfectos para esta primavera.

Palitos salados, los snacks perfectos para esta primavera.

Los palitos salados son una de esas recetas caseras ideales para preparar en primavera y disfrutar en una picada, una juntada con amigos o simplemente acompañar unos mates. Son crocantes, sabrosos y muy fáciles de hacer.

Entre los snacks caseros, esta preparación se destaca porque lleva pocos ingredientes y muy económicos que seguramente tenés en casa: harina, aceite, sal y agua. Además, al hacerlos de manera casera, no tienen los conservantes de muchas opciones industrializadas.

Origen de los palitos salados

Los palitos salados forman parte de la tradición de los snacks horneados y tienen un origen asociado a los pretzels y otros productos de panificación europeos. Con el tiempo, este tipo de preparación se popularizó en distintos países en diferentes formatos, hasta convertirse en un clásico de las picadas y las mesas de aperitivos.

En Argentina, los palitos salados se incorporaron a la cultura de la picada, donde suelen acompañarse con quesos, fiambres, aceitunas y otros ingredientes. La versión casera mantiene esa tradición, pero con una preparación sencilla a base de harina, agua, aceite y sal.

Receta para hacer palitos salados caseros

Ingredientes:

  • 150 g harina 000
  • 1 cdta. de polvo de hornear
  • 1 cda. de aceite
  • 1/2 cda. de sal
  • 100 cc. de agua
  • Aceite para freír, c/n

Cómo preparar la receta de palitos salados: el paso a paso

  1. Primero, en un bol, coloca la harina con la sal y el polvo de hornear. Agrega el aceite en el centro y ve incorporando el agua de a poco.
  2. Comienza a trabajar la masa sobre la mesada y amásala por 10 minutos. Cuando esté lista, estírala con un bolillo lo más fina posible.
  3. Luego, empareja los bordes y corta en tiritas del tamaño que quieras hacer los palitos.
  4. Coloca el aceite en una sartén y pongo a calentar. Fríe los palitos salados hasta que tomen color.
  5. Una vez listos, colócalos en un recipìinte con papel absorbente y espolvorea un poco de sal (opcional).

En pocas palabras

  • Palitos salados: Receta casera ideal para picadas, que se prepara en 10 minutos con 5 ingredientes.
  • Ingredientes económicos: Se elaboran con harina, aceite, sal y agua, sin conservantes.
  • Tradición argentina: Forman parte de la cultura de la picada, acompañando fiambres y quesos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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