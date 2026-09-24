Palitos salados caseros: la receta con 5 ingredientes y en 10 minutos

Entre los snacks caseros, esta preparación se destaca porque lleva pocos ingredientes y muy económicos que seguramente tenés en casa: harina, aceite, sal y agua. Además, al hacerlos de manera casera, no tienen los conservantes de muchas opciones industrializadas.

Origen de los palitos salados

Los palitos salados forman parte de la tradición de los snacks horneados y tienen un origen asociado a los pretzels y otros productos de panificación europeos. Con el tiempo, este tipo de preparación se popularizó en distintos países en diferentes formatos, hasta convertirse en un clásico de las picadas y las mesas de aperitivos.