Palitos salados caseros: la receta con 5 ingredientes y en 10 minutos

Los palitos salados son una de esas recetas caseras ideales para preparar en primavera y disfrutar en una picada, una juntada con amigos o simplemente acompañar unos mates. Son crocantes, sabrosos y muy fáciles de hacer.
Entre los snacks caseros, esta preparación se destaca porque lleva pocos ingredientes y muy económicos que seguramente tenés en casa: harina, aceite, sal y agua. Además, al hacerlos de manera casera, no tienen los conservantes de muchas opciones industrializadas.
Origen de los palitos salados
Los palitos salados forman parte de la tradición de los snacks horneados y tienen un origen asociado a los pretzels y otros productos de panificación europeos. Con el tiempo, este tipo de preparación se popularizó en distintos países en diferentes formatos, hasta convertirse en un clásico de las picadas y las mesas de aperitivos.
En Argentina, los palitos salados se incorporaron a la cultura de la picada, donde suelen acompañarse con quesos, fiambres, aceitunas y otros ingredientes. La versión casera mantiene esa tradición, pero con una preparación sencilla a base de harina, agua, aceite y sal.
Receta para hacer palitos salados caseros
Ingredientes:
- 150 g harina 000
- 1 cdta. de polvo de hornear
- 1 cda. de aceite
- 1/2 cda. de sal
- 100 cc. de agua
- Aceite para freír, c/n
Cómo preparar la receta de palitos salados: el paso a paso
- Primero, en un bol, coloca la harina con la sal y el polvo de hornear. Agrega el aceite en el centro y ve incorporando el agua de a poco.
- Comienza a trabajar la masa sobre la mesada y amásala por 10 minutos. Cuando esté lista, estírala con un bolillo lo más fina posible.
- Luego, empareja los bordes y corta en tiritas del tamaño que quieras hacer los palitos.
- Coloca el aceite en una sartén y pongo a calentar. Fríe los palitos salados hasta que tomen color.
- Una vez listos, colócalos en un recipìinte con papel absorbente y espolvorea un poco de sal (opcional).
En pocas palabras
- Palitos salados: Receta casera ideal para picadas, que se prepara en 10 minutos con 5 ingredientes.
- Ingredientes económicos: Se elaboran con harina, aceite, sal y agua, sin conservantes.
- Tradición argentina: Forman parte de la cultura de la picada, acompañando fiambres y quesos.