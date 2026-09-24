Cómo hacer Masa para tartas saladas: la receta fácil con aceite y 4 ingredientes sencillos

El secreto está en preparar una masa con aceite, semillas y condimentos, que le aportan sabor y una textura especial. Además, la receta permite preparar dos tapas de entre 28 y 30 centímetros, por lo que resulta una opción rendidora para una comida familiar.

Esta masa para tartas saladas puede adaptarse a diferentes preparaciones y combinarse con los ingredientes que tengas disponibles en casa. Es una de esas recetas versátiles que permiten resolver una comida de manera sencilla y sin gastar de más.