Cómo hacer Masa para tartas saladas: la receta fácil con aceite y 4 ingredientes sencillos

Entre las recetas caseras que pueden sacarte de un apuro, esta masa para tartas saladas es una opción práctica, económica y muy fácil de preparar. Se realiza con pocos ingredientes y no requiere técnicas complicadas, por lo que es ideal para tener una alternativa casera cuando no querés comprar tapas de tarta.
El secreto está en preparar una masa con aceite, semillas y condimentos, que le aportan sabor y una textura especial. Además, la receta permite preparar dos tapas de entre 28 y 30 centímetros, por lo que resulta una opción rendidora para una comida familiar.
Esta masa para tartas saladas puede adaptarse a diferentes preparaciones y combinarse con los ingredientes que tengas disponibles en casa. Es una de esas recetas versátiles que permiten resolver una comida de manera sencilla y sin gastar de más.
Rellenos para tartas saladas
Podés combinar esta masa con rellenos de:
- Zapallitos
- Verduras
- Queso y cebolla
- Pollo
- Atún
- Carne
Receta para hacer masa para tartas saladas
Ingredientes para 2 discos:
- 12 cdas. soperas panzonas de harina 0000 (común)
- 12 cdas. de aceite
- 1 cda. de sal (o a gusto)
- 12 cdas. de agua tibia
- Mix de semillas, orégano, pimentón (opcionales para saborizar)
Cómo preparar masa para tartas saladas con semillas
- Primero, en un bol o en la mesada, coloca la harina y haz un hueco en el centro. Allí, coloca la sal, el aceite y el agua y comienza a integrarlos, incorporando de a poco la harina de los bordes.
- A continuación, cuando ya estén incorporados, comienza a amasar. Si vas a agregar semillas o algún condimento, este es el momento. Amasa por 5 minutos y estirala bien.
- Envuelve la masa en papel film o en una bolsita y dejala descansar por 30 minutos en la heladera. Al ser una masa con aceite, debe descansar para que se pueda estirar fácilmente.
En pocas palabras
- Masa para tartas saladas: Descubre una receta casera, fácil y económica con aceite, ideal para resolver comidas.
- Ingredientes clave: Harina, aceite, sal, agua tibia y opcionales como semillas y condimentos para dar sabor.
- Preparación sencilla: Mezclar, amasar brevemente, añadir extras opcionales y dejar reposar en heladera antes de usar.
Resumen generado por Thinkindot AI