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Cómo hacer Masa para tartas saladas: la receta fácil con aceite y 4 ingredientes sencillos

La clave para unas tapas de tarta salada perfectas reside en esta receta económica con aceite, que te permite obtener dos discos de masa listos para rellenar

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Masa para tartas saladas.

Masa para tartas saladas.

Entre las recetas caseras que pueden sacarte de un apuro, esta masa para tartas saladas es una opción práctica, económica y muy fácil de preparar. Se realiza con pocos ingredientes y no requiere técnicas complicadas, por lo que es ideal para tener una alternativa casera cuando no querés comprar tapas de tarta.

El secreto está en preparar una masa con aceite, semillas y condimentos, que le aportan sabor y una textura especial. Además, la receta permite preparar dos tapas de entre 28 y 30 centímetros, por lo que resulta una opción rendidora para una comida familiar.

Esta masa para tartas saladas puede adaptarse a diferentes preparaciones y combinarse con los ingredientes que tengas disponibles en casa. Es una de esas recetas versátiles que permiten resolver una comida de manera sencilla y sin gastar de más.

Rellenos para tartas saladas

Podés combinar esta masa con rellenos de:

  • Zapallitos
  • Verduras
  • Queso y cebolla
  • Pollo
  • Atún
  • Carne

Receta para hacer masa para tartas saladas

Ingredientes para 2 discos:

  • 12 cdas. soperas panzonas de harina 0000 (común)
  • 12 cdas. de aceite
  • 1 cda. de sal (o a gusto)
  • 12 cdas. de agua tibia
  • Mix de semillas, orégano, pimentón (opcionales para saborizar)

Cómo preparar masa para tartas saladas con semillas

  1. Primero, en un bol o en la mesada, coloca la harina y haz un hueco en el centro. Allí, coloca la sal, el aceite y el agua y comienza a integrarlos, incorporando de a poco la harina de los bordes.
  2. A continuación, cuando ya estén incorporados, comienza a amasar. Si vas a agregar semillas o algún condimento, este es el momento. Amasa por 5 minutos y estirala bien.
  3. Envuelve la masa en papel film o en una bolsita y dejala descansar por 30 minutos en la heladera. Al ser una masa con aceite, debe descansar para que se pueda estirar fácilmente.

En pocas palabras

  • Masa para tartas saladas: Descubre una receta casera, fácil y económica con aceite, ideal para resolver comidas.
  • Ingredientes clave: Harina, aceite, sal, agua tibia y opcionales como semillas y condimentos para dar sabor.
  • Preparación sencilla: Mezclar, amasar brevemente, añadir extras opcionales y dejar reposar en heladera antes de usar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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