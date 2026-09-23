Para prepararlas, las pasas se pueden dejar macerar previamente en ron para que absorban parte de su sabor y queden más tiernas. Luego se incorporan a la mezcla antes de llevar el budín al horno.

Una receta económica y tradicional

El budín de pan es una preparación asociada a la cocina de aprovechamiento: transforma ingredientes simples en un postre que puede servirse solo o acompañado con dulce de leche, crema o una salsa de caramelo.

Con las pasas de uva al ron como ingrediente secreto, esta receta clásica suma un aroma intenso y un sabor diferente sin perder la esencia del tradicional budín casero.

Receta para hacer Budín de pan con 1 ingrediente secreto

Ingredientes:

400 g de pan casero duro

1 l de leche

200 g de azúcar

5 huevos

1 cdta. de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón (opcional)

Ingrediente secreto: pasas de uva al ron

Decoración (opcional):

Dulce de leche

Crema batida

Cómo preparar el budín de pan casero: la receta paso a paso

Para comenzar, corta el pan casero en trozos y déjalo en remojo con leche durante 15 minutos. Mientras tanto, precalienta el horno a 180°C y enmanteca una budinera. Pasado ese tiempo, escurre el pan y presiónalo para eliminar el exceso de líquido. A continuación, bate los huevos con el azúcar hasta que se forme una espuma. Añade la esencia de vainilla, la ralladura de limón y las pasas de uva al ron. Luego, incorpora el pan remojado en la mezcla anterior y vierte la preparación en la budinera. Si quieres, espolvorea con azúcar. Finalmente, cocina el budín de pan en el horno precalentado por alrededor de 40-45 minutos o hasta que, al insertar un cuchillo en el centro, éste salga limpio. Deja enfríar y desmolda. Opcional: si quieres darle un toque de sofisticación y sabor extra, puedes decorar con dulce de leche y crema batida.

La FDA recomienda no consumir este superalimento.

Cómo preparar pasas de uva al ron

Pasos a seguir:

Coloca las pasas en un bol con un chorrito de ron. Déjalas hidratar al menos por 20–30 minutos (si es más, mejor). Después, incorpóralas a la mezcla del budín.

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