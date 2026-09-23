Cómo hacer Budín de pan con 1 ingrediente secreto: la receta casera, fácil y cremosa

El budín de pan es una de esas recetas tradicionales que atraviesan generaciones. Su origen está relacionado con la necesidad de aprovechar el pan que había quedado duro, una costumbre que se extendió por distintos países de Europa y que luego llegó a América. En Argentina se convirtió en un clásico de la cocina casera.
La preparación tiene pocos ingredientes y es muy sencilla: pan, leche, huevos y azúcar forman la base de este postre económico y rendidor. Pero hay un ingrediente secreto capaz de darle un sabor y un aroma especial: las pasas de uva al ron.
El ingrediente secreto del budín de pan
Las pasas de uva al ron aportan un toque dulce y aromático que combina especialmente bien con la textura húmeda del budín. Además, permiten aprovechar ingredientes que muchas veces quedan en la cocina, como pan duro, facturas o bizcochos.
Para prepararlas, las pasas se pueden dejar macerar previamente en ron para que absorban parte de su sabor y queden más tiernas. Luego se incorporan a la mezcla antes de llevar el budín al horno.
Una receta económica y tradicional
El budín de pan es una preparación asociada a la cocina de aprovechamiento: transforma ingredientes simples en un postre que puede servirse solo o acompañado con dulce de leche, crema o una salsa de caramelo.
Con las pasas de uva al ron como ingrediente secreto, esta receta clásica suma un aroma intenso y un sabor diferente sin perder la esencia del tradicional budín casero.
Receta para hacer Budín de pan con 1 ingrediente secreto
Ingredientes:
- 400 g de pan casero duro
- 1 l de leche
- 200 g de azúcar
- 5 huevos
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional)
- Ingrediente secreto: pasas de uva al ron
Decoración (opcional):
- Dulce de leche
- Crema batida
Cómo preparar el budín de pan casero: la receta paso a paso
- Para comenzar, corta el pan casero en trozos y déjalo en remojo con leche durante 15 minutos. Mientras tanto, precalienta el horno a 180°C y enmanteca una budinera. Pasado ese tiempo, escurre el pan y presiónalo para eliminar el exceso de líquido.
- A continuación, bate los huevos con el azúcar hasta que se forme una espuma. Añade la esencia de vainilla, la ralladura de limón y las pasas de uva al ron.
- Luego, incorpora el pan remojado en la mezcla anterior y vierte la preparación en la budinera. Si quieres, espolvorea con azúcar.
- Finalmente, cocina el budín de pan en el horno precalentado por alrededor de 40-45 minutos o hasta que, al insertar un cuchillo en el centro, éste salga limpio. Deja enfríar y desmolda.
- Opcional: si quieres darle un toque de sofisticación y sabor extra, puedes decorar con dulce de leche y crema batida.
Cómo preparar pasas de uva al ron
Pasos a seguir:
- Coloca las pasas en un bol con un chorrito de ron.
- Déjalas hidratar al menos por 20–30 minutos (si es más, mejor).
- Después, incorpóralas a la mezcla del budín.
¿Qué logras?
- Más sabor (el ron perfuma todo)
- Mejor textura (quedan jugosas, no secas)
- Un toque más gourmet
En pocas palabras
- Budín de pan: Receta casera tradicional, ideal para aprovechar pan duro y facturas.
- Ingrediente secreto: Pasas de uva al ron, que aportan dulzor, aroma y jugosidad.
- Preparación: Mezcla pan remojado, huevos, azúcar y pasas, luego hornea hasta dorar.