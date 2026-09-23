Galletas de zanahoria rellenas de crema de queso: la receta casera y deliciosa en 4 pasos

Las galletas de zanahoria son una opción original para preparar en casa y disfrutar de algo dulce. Esta receta combina una masa suave elaborada con zanahoria, manteca, harina y un toque de limón y vainilla, con un relleno cremoso de queso crema.
El resultado son unas galletas que se presentan en forma de sándwich, con una delicada crema de queso en el centro. Entre las recetas caseras de repostería, esta preparación se destaca por su combinación de sabores y por ser una alternativa diferente a las clásicas galletas.
Ingredientes para las galletas de zanahoria
-
125 gramos de manteca
125 gramos de azúcar
230 gramos de harina de trigo
1 zanahoria grande
5 gramos de cacao en polvo
Una pizca de sal
Un chorrito de esencia de vainilla
Ralladura de medio limón
Para la crema de queso:
-
100 gramos de queso crema
75 gramos de manteca a temperatura ambiente
70 gramos de azúcar impalpable
Procedimiento para hacer las galletas de zanahoria
- Primero, cociná la zanahoria hasta que esté bien tierna. Luego, triturala hasta obtener un puré. Mezclá la manteca pomada con el puré de zanahoria, la ralladura de limón, la esencia de vainilla y la sal.
- Tamizá la harina junto con el cacao y agregalos a la preparación. Integrá hasta obtener una masa lisa y colocala en una manga. Formá las galletas, cubrilas con papel film y llevá la preparación a la heladera durante 20 minutos.
- Precalentá el horno a 180 °C y cociná las galletas durante 14 minutos. Una vez listas, dejalas enfriar por completo.
- Para el relleno, batí la manteca a temperatura ambiente con el queso crema y el azúcar impalpable hasta obtener una crema suave. Enfriá unos minutos y finalmente armá las galletas colocando la crema de queso entre dos unidades, como un sándwich.
Estas galletas de zanahoria rellenas de queso son una alternativa original para renovar las clásicas recetas dulces. La combinación de una masa suave con el relleno cremoso de queso las convierte en una preparación ideal para acompañar la merienda o disfrutar con algo dulce en cualquier momento del día.
En pocas palabras
- Galletas de zanahoria: Receta casera original con relleno de queso crema.
- Ingredientes destacados: Zanahoria, queso crema, manteca, harina y cacao.
- Preparación: Masa lisa, cocción en horno y relleno cremoso.