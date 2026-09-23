Galletas de zanahoria rellenas de crema de queso: la receta casera y deliciosa en 4 pasos

El resultado son unas galletas que se presentan en forma de sándwich, con una delicada crema de queso en el centro. Entre las recetas caseras de repostería, esta preparación se destaca por su combinación de sabores y por ser una alternativa diferente a las clásicas galletas.

Ingredientes para las galletas de zanahoria

125 gramos de manteca

125 gramos de azúcar

230 gramos de harina de trigo

1 zanahoria grande

5 gramos de cacao en polvo

Una pizca de sal

Un chorrito de esencia de vainilla

Ralladura de medio limón

Para la crema de queso: