Receta de chimichurri clásico casero: lleva simples ingredientes y su preparación es muy accesible

En ese ritual donde lo que se cocine a las brasas es protagonista, hay un escudero que no puede faltar jamás en la mesa: el chimichurri.

Aunque existen variantes modernas de la receta de chimichurri, la versión clásica, la que se preparó toda la vida, es la que se lleva todos los aplausos cuando se trata de adobar un corte a la parrilla o coronar un buen choripán.