Receta de chimichurri clásico casero: lleva simples ingredientes y su preparación es muy accesible

En Argentina es un clásico que llegue el fin de semana y se prenda el fuego para tirar algo a la parrilla. Ya sea cualquier corte de carne o un buen choripán, siempre es crucial contar con un buen chimichurri casero para gozar con el mejor sabor. Esta delicia se puede hacer con esta rápida y sencilla receta.
En ese ritual donde lo que se cocine a las brasas es protagonista, hay un escudero que no puede faltar jamás en la mesa: el chimichurri.
Aunque existen variantes modernas de la receta de chimichurri, la versión clásica, la que se preparó toda la vida, es la que se lleva todos los aplausos cuando se trata de adobar un corte a la parrilla o coronar un buen choripán.
Este chimichurri es fácil de preparar, es rendidor y se hace con estos ingredientes, fáciles de conseguir:
Receta de chimichurri casero, ingredientes
- 1/2 taza de perejil fresco picado
- 2 cucharadas de orégano seco
- 4 dientes de ajo pelados y picados diminutos
- 1 cucharada de ají molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 taza de agua tibia
- 1 cucharada de sal gruesa o parrillera
- 1/2 taza de vinagre de vino blanco o de alcohol
- 1 taza de aceite
- 1/2 cucharadita de pimienta negra recién molida
Receta de chimichurri casero, paso a paso
- En un recipiente o frasco de vidrio, disolver la sal en la media taza de agua tibia. Agregar el orégano seco, el ají molido y el pimentón. Dejar reposar 5 minutos; este paso hidrata las especias secas y despierta sus aceites esenciales.
- Sumar el perejil fresco y el ajo picados a cuchillo.
- Incorporar el vinagre y luego el aceite. Mezclar bien con cuchara de madera para que todo quede integrado.
- Colocar la preparación en un frasco de vidrio bien limpio con tapa.
En pocas palabras
- Receta tradicional: Descubrí cómo preparar chimichurri casero, ideal para carnes a la parrilla, con pasos fáciles.
- Ingredientes sencillos: Lleva perejil, orégano, ajo, ají molido, pimentón, agua, sal, vinagre y aceite.
- Preparación rápida: Mezcla especias, ajo y perejil, luego incorpora líquidos para un sabor auténtico.
Resumen generado por Thinkindot AI