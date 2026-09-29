Receta de pollo a la pizza rápido y fácil: un plato casero que es una exquisitez

Cuando se busca una comida rendidora, rápida y que le guste a toda la familia, hay un plato que se lleva todos los premios: el pollo a la pizza. Una receta bien criolla que fusiona lo mejor de la gastronomía: la jugosidad del pollo a la plancha o al horno con los ingredientes de la pizza.
Ideal para resolver un almuerzo de domingo o una cena entre semana, esta receta tiene el sello de la cocina de bodegón: rinde mucho, lleva ingredientes económicos y se hace en pocos pasos.
Receta de pollo a la pizza, ingredientes
- 4 supremas de pollo
- 1 taza de salsa de tomate casera
- 200 g de queso mozzarella o cremoso en fetas o rallado
- 1/2 pimiento morrón rojo asado o salteado en tiras
- 100 g de jamón cocido
- Aceitunas verdes o negras al gusto
- Ajo y perejil picado
- Orégano seco, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva
Receta de pollo a la pizza, paso a paso
- Salpimentar las supremas. En una sartén grande o asadera con un hilo de aceite bien caliente, dorar las piezas de pollo de ambos lados a fuego medio-alto. Si son muy gruesas, conviene abrirlas al medio (estilo mariposa) para que la cocción sea pareja.
- Una vez salteado el pollo y casi a término de cocción, bajar el fuego y verter una generosa cucharada de salsa de tomate sobre cada pieza.
- Colocar una feta de jamón y cubrir con abundante queso mozzarella.
- Tapar la sartén a fuego bajo (o llevar la asadera al horno fuerte durante 5 a 8 minutos) hasta que el queso se derrita por completo y comience a burbujear.
- Decorar con las tiras de morrón, las aceitunas y una buena lluvia de orégano seco recién frotado entre las manos para despertar el aroma.
En pocas palabras
- Receta de pollo a la pizza: Fusión de pollo jugoso con ingredientes de pizza, ideal para comidas rápidas y familiares.
- Ingredientes económicos: Incluye supremas de pollo, salsa de tomate, queso, jamón y aceitunas, buscando la sencillez y el sabor casero.
- Preparación fácil: El pollo se dora, se cubre con salsa y queso, y se termina de cocinar al horno o tapado hasta que el queso se derrita.
Resumen generado por Thinkindot AI