Por qué hay gallinas que ponen pollos y otras que solo ponen los huevos que comemos

¿Por qué hay gallinas que ponen huevos para consumo y otras producen pollos nuevos?

No existen dos clases de gallina diferentes que se encarguen de producir huevos diferentes, aunque sí puede ser que en la industria un grupo de gallinas se destine a la producción de huevo y otras a las de pollos.

La diferencia está en la fecundación, no en la especie de gallina. Para que un huevo se convierta en pollo, tiene que ser fecundado por el gallo.

Todo depende de la fecundación de la gallina.

Los huevos sin fecundar, que son los que consumimos en la cocina, son óvulos de gallina. La gallina produce la yema, la clara y la cáscara en su cuerpo. En este caso no es necesario el gallo para fecundar, porque la gallina de igual forma pone huevos casi todos los días por sí sola.

De los huevos de cocina sin fecundar nunca van a nacer pollitos. Por el contrario, para que un huevo se convierta en pollo, se tiene que producir la fecundación antes de que se forme la cáscara de huevo en la gallina.

Además, los huevos fecundados requieren de incubación por calor corporal de la gallina o por calor artificial. Aproximadamente a los 21 días, el embrión crece y nace el pollo.

Por lo tanto, las gallinas no necesitan del gallo para poner huevos, pero sí para ser fecundadas y dar origen a nuevos pollos. La especie de gallina puede ser tranquilamente la misma.

¿Y qué pasa con los huevos de dos yemas?

Un huevo con dos yemas se produce cuando la gallina libera dos óvulos al mismo tiempo desde el ovario. Ambos recorren el oviducto de la gallina para ser envueltos por la misma clara.

Este fenómeno ocurre generalmente en gallinas más jóvenes o cuando la gallina tiene algún desajuste hormonal.