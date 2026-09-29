Si ves una mariposa de color negro volando por tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

Te contamos qué significa que una mariposa negra ronde tu jardín y por qué se considera una señal favorable.

Qué simboliza la mariposa negra desde el feng shui

La mariposa de color negro no siempre es mala señal.

Para muchas culturas, los insectos representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste una mariposa de este color cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, representa: