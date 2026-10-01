Receta de pollo en escabeche con cebolla y zanahoria: preparación casera de sabor suave y especiado

El pollo en escabeche, con ingredientes como el vinagre, la cebolla y la zanahoria que le da un toque distinguido a la receta, siempre fue protagonista en las picadas y entradas de un plato, ya sea en casa o cuando se sale a comer afuera.

Lejos de ser una simple comida, el escabeche es una técnica culinaria ancestral que combina la acidez del vinagre, el carácter del vino, la nobleza del aceite y una sinfonía de especias para lograr un plato que, lejos de vencerse con el tiempo, se vuelve más sabroso al día siguiente.