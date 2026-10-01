Receta de pollo en escabeche con cebolla y zanahoria: preparación casera de sabor suave y especiado

Siempre es una buena ocasión para tomar un trozo de pan y acompañarlo con un delicioso pollo en escabeche. Esta delicia es una de las mejores maneras de codearse con la buena gastronomía y se hace con una receta que se prepara fácilmente, con simples ingredientes.
El pollo en escabeche, con ingredientes como el vinagre, la cebolla y la zanahoria que le da un toque distinguido a la receta, siempre fue protagonista en las picadas y entradas de un plato, ya sea en casa o cuando se sale a comer afuera.
Lejos de ser una simple comida, el escabeche es una técnica culinaria ancestral que combina la acidez del vinagre, el carácter del vino, la nobleza del aceite y una sinfonía de especias para lograr un plato que, lejos de vencerse con el tiempo, se vuelve más sabroso al día siguiente.
Receta de pollo en escabeche, ingredientes
- 1,5 kg a 2 kg de pollo (pueden ser presas enteras de pata y muslo, o pechugas deshuesadas)
- 2 o 3 cebollas grandes
- 2 zanahorias
- 3 o 4 dientes de ajo enteros
- 1 taza de vinagre de alcohol o de manzana
- 1 taza de vino blanco seco
- 1 taza de aceite (de girasol o una mezcla con un toque de oliva)
- 2 o 3 hojas de laurel, granos de pimienta negra, sal a gusto y, opcionalmente, una ramita de tomillo o una pizca de ají molido
Receta de pollo en escabeche, paso a paso
- En una olla grande o sartén profunda con un chorrito de aceite, dorar las presas de pollo de ambos lados hasta que tomen un lindo color tostado. No es necesario que se cocinen por completo por dentro en este paso. Retirar y reservar.
- En el mismo fondo de cocción, incorporar las cebollas, las zanahorias y los ajos enteros. Agregar una pizca de sal para que los vegetales suelten sus jugos y saltear a fuego medio hasta que la cebolla comience a transparentarse.
- Volver a colocar el pollo dentro de la cacerola junto con las verduras. Verter el vino blanco y dejar evaporar el alcohol durante un par de minutos. Luego, sumar el vinagre, el aceite, las hojas de laurel y los granos de pimienta negra.
- Bajar el fuego al mínimo, tapar la cacerola y cocinar durante aproximadamente 45 minutos a 1 hora, hasta que el pollo esté tierno y se despegue con facilidad del hueso.
- Cuando la preparación ya está fría, colocar en un recipiente (frasco esterilizado) la mezcla de todos los ingredientes. Llevar a la heladera y dejar reposar al menos 24 horas, para que todos los ingredientes se terminen de fusionar entre sí y despidan sus aromas tradicionales.
En pocas palabras
- Receta casera: Descubre cómo preparar un delicioso pollo en escabeche con cebolla y zanahoria, un plato casero de sabor suave y especiado.
- Ingredientes clave: La preparación incluye pollo, cebollas, zanahorias, ajo, vinagre, vino blanco y aceite, realzado con especias.
- Técnica ancestral: El escabeche combina acidez, vino, aceite y especias para un plato que mejora con el reposo.
Resumen generado por Thinkindot AI