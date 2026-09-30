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Tarta de chocolate y banana: la receta del postre fresco con 2 ingredientes y en segundos

Esta sencilla tarta de chocolate y banana, elaborada con solo dos ingredientes, es la opción ideal para un postre rápido y saludable sin azúcar

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Tarta de chocolate.

Tarta de chocolate.

La tarta de chocolate y banana es una de las recetas fáciles y rápidas que resultan perfectas para disfrutar de algo dulce sin complicaciones. Lleva solamente dos ingredientes, no necesita azúcar ni harina y puede tener una textura similar a la de una mousse.

Para preparar esta tarta solo se necesitan banana y una tableta de chocolate amargo. La combinación de ambos ingredientes permite conseguir un postre cremoso y con un intenso sabor a chocolate. Además, se puede servir fría o llevar al freezer para disfrutarla helada.

Receta para hacer Tarta de chocolate y banana

Ingredientes:

  • 1 tableta de chocolate amargo (70% u 80% cacao)
  • 2 bananas medianas

Cómo hacer la receta de Tarta mousse de chocolate y banana, paso a paso

  1. El primer paso consiste en pelar las bananas y triturarlas en un plato, con la ayuda de un tenedor, hasta formar una papilla. También puedes procesarla para que quede sin grumos.
  2. A continuación, funde el chocolate. Este paso puedes hacerlo trozando en chocolate y llevándolo a baño María o introducir el paquete en una olla con agua hirviendo y luego hacer un corte en un extremo para volcar el chocolate. La otra opción es derretirlo en el microondas, parando cada 30 segundos para revolver bien.
  3. Una vez que tengas los ingredientes preparados, coloca la banana procesada en el molde que servirá para tu tarta. Luego, vuelca el chocolate en forma de hilo y no dejes de remover con una cuchara hasta que los ingredientes se integren. Es importante hacerlo rápido para que el chocolate no solidifique antes de mezclarlo.
  4. Para finalizar, lleva la Tarta mousse de chocolate y banana al freezer hasta que tome consistencia. El chocolate comenzará a enfriarse y se volverá más sólido, dándole una textura firme a tu postre. Si quieres, puedes decorar con cacao amargo en polvo y frutas como frutillas, arándanos o rodajas de banana.

¡Listo! Así de sencillo es preparar la receta de la Tarta mousse de chocolate y banana, un postre helado riquísimo y saludable para comer sin culpa en los momentos de antojo o servir en la sobremesa.

En pocas palabras

  • Receta fácil: Descubre la tarta de chocolate y banana, un postre fresco con 2 ingredientes y sin azúcar ni harina.
  • Preparación rápida: Tritura bananas, derrite chocolate amargo y mezcla para obtener una textura de mousse.
  • Versátil y saludable: Disfruta de este postre cremoso helado o al freezer, ideal para antojos sin culpa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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