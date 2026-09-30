Tarta de chocolate y banana: la receta del postre fresco con 2 ingredientes y en segundos

La tarta de chocolate y banana es una de las recetas fáciles y rápidas que resultan perfectas para disfrutar de algo dulce sin complicaciones. Lleva solamente dos ingredientes, no necesita azúcar ni harina y puede tener una textura similar a la de una mousse.
Para preparar esta tarta solo se necesitan banana y una tableta de chocolate amargo. La combinación de ambos ingredientes permite conseguir un postre cremoso y con un intenso sabor a chocolate. Además, se puede servir fría o llevar al freezer para disfrutarla helada.
Receta para hacer Tarta de chocolate y banana
Ingredientes:
- 1 tableta de chocolate amargo (70% u 80% cacao)
- 2 bananas medianas
Cómo hacer la receta de Tarta mousse de chocolate y banana, paso a paso
- El primer paso consiste en pelar las bananas y triturarlas en un plato, con la ayuda de un tenedor, hasta formar una papilla. También puedes procesarla para que quede sin grumos.
- A continuación, funde el chocolate. Este paso puedes hacerlo trozando en chocolate y llevándolo a baño María o introducir el paquete en una olla con agua hirviendo y luego hacer un corte en un extremo para volcar el chocolate. La otra opción es derretirlo en el microondas, parando cada 30 segundos para revolver bien.
- Una vez que tengas los ingredientes preparados, coloca la banana procesada en el molde que servirá para tu tarta. Luego, vuelca el chocolate en forma de hilo y no dejes de remover con una cuchara hasta que los ingredientes se integren. Es importante hacerlo rápido para que el chocolate no solidifique antes de mezclarlo.
- Para finalizar, lleva la Tarta mousse de chocolate y banana al freezer hasta que tome consistencia. El chocolate comenzará a enfriarse y se volverá más sólido, dándole una textura firme a tu postre. Si quieres, puedes decorar con cacao amargo en polvo y frutas como frutillas, arándanos o rodajas de banana.
¡Listo! Así de sencillo es preparar la receta de la Tarta mousse de chocolate y banana, un postre helado riquísimo y saludable para comer sin culpa en los momentos de antojo o servir en la sobremesa.
En pocas palabras
- Receta fácil: Descubre la tarta de chocolate y banana, un postre fresco con 2 ingredientes y sin azúcar ni harina.
- Preparación rápida: Tritura bananas, derrite chocolate amargo y mezcla para obtener una textura de mousse.
- Versátil y saludable: Disfruta de este postre cremoso helado o al freezer, ideal para antojos sin culpa.
Resumen generado por Thinkindot AI