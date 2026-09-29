¿El chocolate blanco es realmente chocolate?

Qué es el chocolate blanco.

Este chocolate genera debate porque no contiene la parte oscura y amarga del cacao que sí contiene el chocolate negro. Es auténtico porque se elabora a partir de derivados del grano de cacao, pero por medio de otros procesos.

La diferencia del chocolate negro es que se elabora con los sólidos del cacao mezclados con manteca de cacao y azúcar. El blanco lleva un 20% de manteca de cacao con otros ingredientes.

En cuanto al sabor, el chocolate negro puro suele ser intenso y ligeramente amargo, mientras que el blanco es más dulce, suave y cremoso.

¿Cuándo un chocolate se considera de buena calidad?

Sea cual sea la variedad, siempre que hablemos de un chocolate puro de calidad, se tienen que cumplir ciertos requisitos. El chocolate blanco, para considerarse como tal, tiene que tener al menos un 20% de manteca de cacao.

Cuando los chocolates son muy brillantes o en la etiqueta dice "barra sabor chocolate", es probable que tenga aceites vegetales añadidos. Esto se hace para reducir costos y para conservar el alimento por más tiempo.

Algunos chocolates tienen añadidos y modificaciones para abaratar costos.

En los baños de repostería se utiliza mucho este proceso, en el cual reemplazan la manteca de cacao por aceites modificados o refinados, alterando el sabor, la textura y la calidad.