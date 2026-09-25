La icónica Torta Matilda: cómo es la receta de chocolate inspirada en la película

Preparar esta torta en casa es más sencillo de lo que parece. La clave está en conseguir un bizcochuelo bien húmedo y combinarlo con una cobertura cremosa y chocolatosa que le dé ese aspecto irresistible que caracteriza al pastel de la película.

Si estás buscando recetas para una celebración, un cumpleaños o simplemente querés darte un gusto, la torta Matilda es una alternativa que se destaca por su sabor intenso y su presentación. Con ingredientes fáciles de conseguir, podés recrear en casa uno de los postres más recordados de la película Matilda.