Receta de churros caseros: cómo hacerlos fáciles, crocantes y con dulce de leche

650 cc. de agua

500 g de harina

10 g de azúcar (opcional)

6 g de sal

Dulce de leche o chocolate cobertura (opcional)

Cómo hacer churros caseros: la receta fácil, paso a paso

Primero, calienta el agua con la sal y el azúcar (opcional) hasta que llegue a ebullición. Retira la olla del fuego y agrega la harina. Mezcla con una cuchara de madera hasta que quede una masa uniforme, quitando todo el aire. A continuación, coloca la masa en una churrera y corta las porciones de 15 centímetros. Por último, comienza a freír los churros en una sartén con abundante aceite caliente. Retíralos, espolvorea con azúcar y sirve. Si quieres, puedes colocarles dulce de leche o chocolate derretido por encima.

El origen de los churros: ¿dónde surgió esta receta?

El origen de los churros no está completamente definido y existen distintas versiones sobre su aparición. Una de las teorías más difundidas sostiene que tienen raíces en España y que la preparación se popularizó en las churrerías, donde comenzó a convertirse en un clásico de desayunos y meriendas.

Con el paso del tiempo, los churros se extendieron por distintos países y llegaron a América Latina, donde adoptaron nuevas variantes. En Argentina, por ejemplo, se hicieron especialmente populares rellenos con dulce de leche, convirtiéndose en una preparación infaltable para acompañar el mate.

Esta primavera, los churros caseros son una alternativa fácil para preparar en casa y disfrutar como merienda o postre, con azúcar, chocolate o el clásico dulce de leche.