Receta para hacer Ñoquis de espinaca: la receta casera, fácil y riquísima con 6 ingredientes

Los ñoquis de espinaca son una opción deliciosa para sumar verduras a las comidas de todos los días. Esta receta combina papa y espinaca para conseguir una masa suave, sabrosa y fácil de preparar en casa.
Dentro de las recetas de ñoquis caseros, esta alternativa se destaca por su sabor y por ser una manera diferente de incorporar vegetales a la alimentación. Además, se puede reemplazar la papa por ricota en la misma cantidad o utilizar otra verdura en lugar de la espinaca.
Receta para hacer ñoquis de espinaca
Ingredientes:
- 40 g de harina
- 250 g de papas
- 50 g de puré de espinacas
- 1 yema
- 20 g de maicena
- Sal y pimienta
Para la salsa
- 250 g de salsa de tomate
- 100 g de queso rallado
Cómo preparar ñoquis de espinaca, la receta paso a paso
- Primero, cocina las papas con la menor cantidad de líquido posible, ya sea en la hornalla, el horno o el microondas. Haz un puré firme y condiméntalo a gusto.
- A continuación, hierve las espinacas durante un minuto, escúrrelas y mixéalas hasta formar un puré.
- Luego, une el puré de papas con la yema y el puré de espinacas. Salpimienta y agrega la maicena y la harina poco a poco, hasta lograr una masa suave que no se pegue en los dedos.
- Después, forma un bollo sin amasar de más.
- A continuación, corta la masa en trozos. Puedes formar tiras finitas y luego cortar los ñoquis.
- Luego, espolvoréales harina por encima para evitar que se peguen.
- Para terminar, pon agua a hervir en una cacerola y, cuando rompa el hervor, agrega los ñoquis de espinaca. Cocínalos hasta que floten, retíralos y sírvelos.
Trucos para que queden perfectos
- Cuidado con la harina. No hay que agregar de más. Te conviene enharinar la mesada para poder manejar bien la masa y que los ñoquis de espinaca queden enharinados cuando los vas cortando así no se pegan al cocinarlos.
- A la hora de hervirlos, poner mucha agua y no tantos ñoquis a la vez. Tardan entre uno y dos minutos en hacerse así que no te alejes de la olla.
- Se pueden guardar en el congelador, separados en una placa. Una vez que están congelados, los podes guardar en bolsitas por porción y cuando los quieras cocinar, los metés directo al agua, sin descongelar.
En pocas palabras
- Receta casera: Descubre cómo preparar ñoquis de espinaca, una opción fácil y sabrosa con solo 6 ingredientes.
- Ingredientes clave: Combina papa y espinaca para una masa suave, con alternativas como ricota o vegetales.
- Cocción y conservación: Aprende a hervirlos hasta que floten y a congelarlos para futuras preparaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI