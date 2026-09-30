Cómo hacer Salsa César casera: la receta fácil y cremosa para condimentar ensaladas y carnes

Para preparar la salsa, se necesitan ingredientes como anchoas, aceite, mostaza, limón, ajo, queso, pimienta y vinagre. La combinación de estos sabores da como resultado un aderezo cremoso y sabroso, ideal para acompañar hojas verdes, pollo y otros ingredientes típicos de la ensalada César.

Uno de los principales secretos de esta receta está en elegir anchoas que no sean demasiado saladas, ya que pueden hacer que la salsa quede con un sabor demasiado fuerte. Una vez lista, se puede utilizar para darle un toque especial a cualquier ensalada y disfrutar de una preparación casera fácil y llena de sabor.