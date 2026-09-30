Cómo hacer Salsa César casera: la receta fácil y cremosa para condimentar ensaladas y carnes

La salsa César es una de las preparaciones más populares para acompañar una ensalada y se destaca por su textura cremosa y su intenso sabor. Su origen está ligado al restaurante Cardini y a su dueño, César Cardini, en cuyo honor recibió su nombre. Con pocos minutos de preparación, esta salsa se convirtió en un clásico de las recetas caseras.
Para preparar la salsa, se necesitan ingredientes como anchoas, aceite, mostaza, limón, ajo, queso, pimienta y vinagre. La combinación de estos sabores da como resultado un aderezo cremoso y sabroso, ideal para acompañar hojas verdes, pollo y otros ingredientes típicos de la ensalada César.
Uno de los principales secretos de esta receta está en elegir anchoas que no sean demasiado saladas, ya que pueden hacer que la salsa quede con un sabor demasiado fuerte. Una vez lista, se puede utilizar para darle un toque especial a cualquier ensalada y disfrutar de una preparación casera fácil y llena de sabor.
Receta para hacer salsa César casera
Ingredientes:
- 70 ml de aceite de oliva
- 1 huevo
- 3 o 4 anchoas
- 1 cdta. de salsa Perrins
- 1 cdta. de vinagre de manzana
- 1 cdta. de mostaza
- Jugo de medio limón
- 1/2 diente de ajo
- 50 g de queso parmesano
- Pimienta negra molida
Cómo preparar salsa César casera: la receta, paso a paso
- Primero, coloca el aceite junto con el huevo crudo y el ajo sin el germen en el vaso de la batidora. Procesa hasta que quede la consistencia de una mayonesa.
- A continuación, agrega el resto de los ingredientes, la salsa perrins, la mostaza, el jugo de limón y vuelve a batir. Puedes poner las anchoas de a una e ir probando.
- Por último, deja enfriar en la heladera y puedes usar la salsa César en tu ensalada.
La salsa César es una de las recetas más populares del mundo, ya que es el aderezo perfecto para ensaladas por su toque cremoso y su sabor salado.
Sin embargo, también puedes utilizarla como guarnición de carnes o aderezo en sándwiches, milanesas o lo que te aperezca. ¡Anímate a preparar la salsa César casera en solo 5 minutos.
En pocas palabras
- Salsa César: Receta fácil para preparar en casa, ideal para ensaladas y carnes.
- Ingredientes clave: Anchoas, aceite de oliva, huevo, ajo, queso parmesano y otros aderezos.
- Preparación rápida: Se elabora en pocos minutos con una batidora para una textura cremosa.