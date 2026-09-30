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Receta sin fritura de buñuelos de acelga muy saludables

La receta de buñuelos de acelga al horno se destaca por su simplicidad y por ser una forma nutritiva de incluir verduras

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Los buñuelos de acelga son muy ricos y saludables.

Los buñuelos de acelga son muy ricos y saludables.

Los buñuelos de acelga son un clásico indiscutido de la cocina argentina. Sin embargo, cuando se busca una opción más liviana para el almuerzo o la cena, la versión frita suele quedar de lado. Por suerte, existe una receta igual de sabrosa y crocante que se resuelve al horno.

Esta receta, que es muy saludable y es ideal para compartir en familia, es una de las maneras más recomendadas de comer verduras, de una forma nutritiva y rápida.

La acelga, rica en hierro, fibra y vitaminas, es la gran protagonista de esta receta. Preparar buñuelos de acelga al horno no solo permite reducir calorías y evitar el exceso de aceite, sino que además es una solución económica para aprovechar al máximo los ingredientes que hay en la heladera.

Receta de buñuelos de acelga, ingredientes

  • 1 atado de acelga fresca (o 1 paquete de congelada bien escurrida)
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de harina leudante (o harina común con una cucharadita de polvo de hornear)
  • 1/4 taza de leche (o agua)
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 1 diente de ajo picado fino (opcional)
  • Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Receta de buñuelos de acelga, paso a paso

  1. Lavar bien las hojas de acelgas y picar en tiras finas en crudo (no hace falta hervirla previamente para que no pierda nutrientes ni incorpore agua de más).
  2. En un recipiente amplio, batir los dos huevos junto con la leche, el queso rallado, el ajo y los condimentos (la nuez moscada le da un toque distintivo indispensable).
  3. Sumar la harina tamizada de a poco mientras se mezcla con tenedor o batidor de mano hasta lograr una pasta homogénea y sin grumos.
  4. Agregar la acelga picada a la mezcla e integrar bien con espátula hasta que todas las hojas queden bien cubiertas.
  5. En una placa para horno previamente aceitada o cubierta con papel manteca, colocar cucharadas de la preparación dejando un pequeño espacio entre cada una.
  6. Llevar a horno precalentado a temperatura media-alta (200 °C) durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que se noten dorados y firmes. Dar vuelta a mitad de cocción si se busca un dorado parejo de ambos lados.

En pocas palabras

  • Buñuelos saludables: Receta sin fritura de buñuelos de acelga al horno, ideal para una opción liviana.
  • Ingredientes clave: Acelga fresca, huevos, harina, leche, queso rallado y condimentos.
  • Preparación sencilla: Mezclar ingredientes, cubrir la acelga y hornear hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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