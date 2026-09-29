Receta de Tortilla de espinaca saludable: lleva 6 ingredientes y tiene muchas propiedades nutricionales

Esta preparación se cocina en sartén y necesita apenas cinco minutos de cada lado para quedar tierna y esponjosa. La combinación de espinaca, huevos, cebolla, queso rallado y condimentos aporta mucho sabor sin necesidad de complicar la receta.

Beneficios de la tortilla de espinaca

La espinaca es una verdura que aporta fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, los huevos aportan proteínas, por lo que esta tortilla puede ser una alternativa nutritiva para incorporar más verduras a la alimentación.