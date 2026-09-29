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Receta de Tortilla de espinaca saludable: lleva 6 ingredientes y tiene muchas propiedades nutricionales

La tortilla de espinaca es una alternativa culinaria práctica y equilibrada, aportando fibra, vitaminas y proteínas a tu dieta diaria

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Tortilla de espinaca.

Tortilla de espinaca.

La tortilla de espinaca es una de las recetas más prácticas para resolver un almuerzo o una cena en pocos minutos. Con ingredientes simples y económicos, se puede preparar una comida sabrosa, liviana y llena de nutrientes.

Esta preparación se cocina en sartén y necesita apenas cinco minutos de cada lado para quedar tierna y esponjosa. La combinación de espinaca, huevos, cebolla, queso rallado y condimentos aporta mucho sabor sin necesidad de complicar la receta.

Beneficios de la tortilla de espinaca

La espinaca es una verdura que aporta fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, los huevos aportan proteínas, por lo que esta tortilla puede ser una alternativa nutritiva para incorporar más verduras a la alimentación.

Al prepararse con pocos ingredientes y cocinarse rápidamente, es una de esas recetas ideales para quienes buscan una comida casera, sencilla y equilibrada.

La tortilla se puede acompañar con una ensalada fresca, verduras salteadas o una salsa criolla para completar el plato. También es una buena opción para variar el menú del almuerzo o la cena sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Receta para hacer tortilla de espinaca

Ingredientes:

  • 1 atado de espinaca
  • 1 cebolla
  • 1 ajo
  • 2 huevos
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • Queso rallado de preferencia (opcional)

Cómo preparar la receta de tortilla de espinaca, paso a paso

  1. Primero, lava bien la espinaca y pícala en porciones pequeñas. Luego, sin secarla ni escurrirla, colócala en una olla seca y cocina a fuego mínimo con la tapa puesta por 5 minutos. Reserva.
  2. Por otro lado, pica la cebolla bien fina con el ajo y saltéa ambas verduras sobre un poco de aceite. Reserva.
  3. A continuación, bate los huevos con una cucharadita de sal y una pizca de pimienta. En un recipiente, mezcla la espinaca fría con la cebolla, el queso rallado y los huevos batidos.
  4. Por último, calienta una sartén a fuego bajo con un poco de aceite en la base y, una vez caliente, vuelca toda la preparación. Cocina por 5 minutos a fuego medio. Cuando los bordes se comiencen a desprender, da vuelta la tortilla de espinaca con ayuda de un plato y cocina por 5 minutos más del otro lado.

En pocas palabras

  • Receta saludable: Presentamos una tortilla de espinaca fácil, rápida y nutritiva, ideal para almuerzos y cenas.
  • Propiedades clave: La espinaca aporta fibra, vitaminas y antioxidantes; los huevos, proteínas.
  • Preparación sencilla: Cocina en sartén en pocos minutos con ingredientes básicos como espinaca, cebolla y huevos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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