Receta de Tortilla de espinaca saludable: lleva 6 ingredientes y tiene muchas propiedades nutricionales

La tortilla de espinaca es una de las recetas más prácticas para resolver un almuerzo o una cena en pocos minutos. Con ingredientes simples y económicos, se puede preparar una comida sabrosa, liviana y llena de nutrientes.
Esta preparación se cocina en sartén y necesita apenas cinco minutos de cada lado para quedar tierna y esponjosa. La combinación de espinaca, huevos, cebolla, queso rallado y condimentos aporta mucho sabor sin necesidad de complicar la receta.
Beneficios de la tortilla de espinaca
La espinaca es una verdura que aporta fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, los huevos aportan proteínas, por lo que esta tortilla puede ser una alternativa nutritiva para incorporar más verduras a la alimentación.
Al prepararse con pocos ingredientes y cocinarse rápidamente, es una de esas recetas ideales para quienes buscan una comida casera, sencilla y equilibrada.
La tortilla se puede acompañar con una ensalada fresca, verduras salteadas o una salsa criolla para completar el plato. También es una buena opción para variar el menú del almuerzo o la cena sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Receta para hacer tortilla de espinaca
Ingredientes:
- 1 atado de espinaca
- 1 cebolla
- 1 ajo
- 2 huevos
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Queso rallado de preferencia (opcional)
Cómo preparar la receta de tortilla de espinaca, paso a paso
- Primero, lava bien la espinaca y pícala en porciones pequeñas. Luego, sin secarla ni escurrirla, colócala en una olla seca y cocina a fuego mínimo con la tapa puesta por 5 minutos. Reserva.
- Por otro lado, pica la cebolla bien fina con el ajo y saltéa ambas verduras sobre un poco de aceite. Reserva.
- A continuación, bate los huevos con una cucharadita de sal y una pizca de pimienta. En un recipiente, mezcla la espinaca fría con la cebolla, el queso rallado y los huevos batidos.
- Por último, calienta una sartén a fuego bajo con un poco de aceite en la base y, una vez caliente, vuelca toda la preparación. Cocina por 5 minutos a fuego medio. Cuando los bordes se comiencen a desprender, da vuelta la tortilla de espinaca con ayuda de un plato y cocina por 5 minutos más del otro lado.
En pocas palabras
- Receta saludable: Presentamos una tortilla de espinaca fácil, rápida y nutritiva, ideal para almuerzos y cenas.
- Propiedades clave: La espinaca aporta fibra, vitaminas y antioxidantes; los huevos, proteínas.
- Preparación sencilla: Cocina en sartén en pocos minutos con ingredientes básicos como espinaca, cebolla y huevos.