Barritas de cereal proteicas: la receta saludable para bajar de peso y aumentar la masa muscular

Las barritas de cereal caseras son una opción práctica para disfrutar como snack durante el día, ya que ayudar a aumentar la masa muscular. Esta receta combina huevo, avena, frutos secos y miel, aunque también se pueden sumar chocolate, coco rallado o pasas de uva.
Además de ser fáciles de preparar, aportan fibra, grasas saludables y proteínas. Pueden formar parte de una alimentación equilibrada y ser una alternativa para quienes buscan bajar de peso, siempre dentro de un plan alimentario adecuado.
Barritas de cereal proteicas: la receta para aumentar la masa muscular
Ingredientes:
- 1 huevo
- 100 g de frutos secos
- 2 cdas. de miel
- 70 g de copos de avena
Si quieres, para decorar, puedes bañar las barritas de cereal con coco rallado por un lado (antes de meter al horno) y con chocolate amargo del otro. Otra opción es incluir pasas de uva, de ciruela o de arándanos en la preparación de la receta.
Las barritas de cereal de frutos secos, miel y avena son proteicas y súper llenadoras. Este snack saludable es ideal para los momentos de picoteo o para incorporar en alguna colación. También, pueden consumirse en el desayuno o la merienda, acompañadas de yogurt y una fruta pequeña, o de café con leche y un rollito de queso.
Cómo preparar la receta de barritas de cereal caseras, paso a paso
- Para comenzar con la receta, en un bol mediano, bate el huevo junto con la miel hasta que se intregren bien.
- Por otro lado, pica los frutos secos y súmalos a la preparación anterior. Suma la avena e integra bien. Opcional: agrega pasas de frutas, si lo deseas.
- A continuación, lleva la mezcla a un molde de silicona o una fuente forrada con papel manteca y cocina en el horno medio por 10 minutos. Opcional: espolvorea coco rallado en la superficie antes de hornear.
- Para terminar las barritas de cereal caseras, deja enfriar y corta en porciones. Opcional: si quieres, antes de cortar, puedes desmoldar la preparación y bañarla en chocolate amargo derretido.
¿Cuánto duran las barritas de cereal caseras?
La mayoría de las recetas de barritas de cereal duran hasta una semana, guardadas en un recipiente hermético. Pasado ese tiempo, suelen humedecerse y pierden sus propiedades iniciales.
Sin embargo, puedes reservarlas en la heladera, envueltas en papel film o en un recipiente hermético, lo que hará que duren hasta un mes. Es importante prestar mucha atención a los ingredientes de la receta, ya que el huevo puede descomponerse.
En pocas palabras
- Barritas de cereal: Receta casera y saludable para aumentar masa muscular y bajar de peso.
- Ingredientes principales: Huevo, avena, frutos secos y miel como base de la preparación.
- Conservación: Duran una semana a temperatura ambiente o hasta un mes en heladera.