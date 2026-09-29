Barritas de cereal proteicas: la receta saludable para bajar de peso y aumentar la masa muscular

1 huevo

100 g de frutos secos

2 cdas. de miel

70 g de copos de avena

Si quieres, para decorar, puedes bañar las barritas de cereal con coco rallado por un lado (antes de meter al horno) y con chocolate amargo del otro. Otra opción es incluir pasas de uva, de ciruela o de arándanos en la preparación de la receta.

Las barritas de cereal de frutos secos, miel y avena son proteicas y súper llenadoras. Este snack saludable es ideal para los momentos de picoteo o para incorporar en alguna colación. También, pueden consumirse en el desayuno o la merienda, acompañadas de yogurt y una fruta pequeña, o de café con leche y un rollito de queso.

Cómo preparar la receta de barritas de cereal caseras, paso a paso

Para comenzar con la receta, en un bol mediano, bate el huevo junto con la miel hasta que se intregren bien. Por otro lado, pica los frutos secos y súmalos a la preparación anterior. Suma la avena e integra bien. Opcional: agrega pasas de frutas, si lo deseas. A continuación, lleva la mezcla a un molde de silicona o una fuente forrada con papel manteca y cocina en el horno medio por 10 minutos. Opcional: espolvorea coco rallado en la superficie antes de hornear. Para terminar las barritas de cereal caseras, deja enfriar y corta en porciones. Opcional: si quieres, antes de cortar, puedes desmoldar la preparación y bañarla en chocolate amargo derretido.

¿Cuánto duran las barritas de cereal caseras?

La mayoría de las recetas de barritas de cereal duran hasta una semana, guardadas en un recipiente hermético. Pasado ese tiempo, suelen humedecerse y pierden sus propiedades iniciales.

Sin embargo, puedes reservarlas en la heladera, envueltas en papel film o en un recipiente hermético, lo que hará que duren hasta un mes. Es importante prestar mucha atención a los ingredientes de la receta, ya que el huevo puede descomponerse.