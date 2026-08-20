Receta de vinagreta casera para ensaladas: la receta que se hace rápido y es el aderezo que usan los cocineros

Los que consumen todo tipo de ensaladas, hay una vinagreta que es fácil de preparar y literalmente les da un sabor diferente a los alimentos. Se hace con una receta casera que no demanda mucho tiempo y lo mejor, es que los ingredientes a utilizar uno los tiene en la casa.
Esta receta de vinagreta para ensaladas toma literalmente un minuto prepararla, es mucho más saludable y permite un sinfín de combinaciones para que tus ensaladas nunca más sean aburridas.
Se puede preparar la cantidad necesaria para darle sabor a una preparación o elaborar un poco más y dejarla en un frasco en la heladera. La vinagreta casera dura perfectamente hasta una semana refrigerada. Antes de volver a usarla, solo tenés que darle una nueva agitada.
Estos son los ingredientes que se necesitan para comenzar con el paso a paso de la receta:
Receta de vinagreta casera para ensalada, ingredientes
- 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.
- 1 cucharada de vinagre (puede ser de manzana, de vino o aceto balsámico).
- 1 cucharadita de mostaza.
- Una pizca de sal y pimienta negra recién molida.
Receta de vinagreta casera para ensalada, paso a paso
- Buscar un frasco de vidrio pequeño que tenga tapa hermética (los de mermelada o conservas, bien limpios, son perfectos).
- Colocar primero el vinagre, la sal, la pimienta y la mostaza dentro del frasco.
- Agregar el aceite de oliva sobre la mezcla anterior.
- Tapar muy bien el frasco y agitar con fuerza, como si fuera una coctelera, durante unos 15 segundos. Vas a notar que los líquidos se unen mágicamente formando una salsa opaca, espesa y brillante.
La mostaza es clave porque no solo aporta sabor, sino que actúa como un emulsionante natural, evitando que el aceite y el vinagre se separen rápidamente. Si se busca un contraste agridulce, se puede sumar a la mezcla media cucharadita de miel.
En pocas palabras
- Receta simple: Vinagreta casera fácil de preparar, ideal para realzar ensaladas.
- Ingredientes clave: Aceite de oliva, vinagre, mostaza, sal y pimienta son los componentes básicos.
- Preparación rápida: Mezcla todos los ingredientes en un frasco y agita hasta emulsionar.