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Aporta muchísimo sabor

Receta de vinagreta casera para ensaladas: la receta que se hace rápido y es el aderezo que usan los cocineros

Esta receta simple de vinagreta eleva el sabor de cualquier ensalada y es un aderezo muy consumido en la gastronomía

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de vinagreta para ensalada se hace en casa y en solo 1 minuto.

La receta de vinagreta para ensalada se hace en casa y en solo 1 minuto.

Los que consumen todo tipo de ensaladas, hay una vinagreta que es fácil de preparar y literalmente les da un sabor diferente a los alimentos. Se hace con una receta casera que no demanda mucho tiempo y lo mejor, es que los ingredientes a utilizar uno los tiene en la casa.

Esta receta de vinagreta para ensaladas toma literalmente un minuto prepararla, es mucho más saludable y permite un sinfín de combinaciones para que tus ensaladas nunca más sean aburridas.

Se puede preparar la cantidad necesaria para darle sabor a una preparación o elaborar un poco más y dejarla en un frasco en la heladera. La vinagreta casera dura perfectamente hasta una semana refrigerada. Antes de volver a usarla, solo tenés que darle una nueva agitada.

Estos son los ingredientes que se necesitan para comenzar con el paso a paso de la receta:

Receta de vinagreta casera para ensalada, ingredientes

  • 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.
  • 1 cucharada de vinagre (puede ser de manzana, de vino o aceto balsámico).
  • 1 cucharadita de mostaza.
  • Una pizca de sal y pimienta negra recién molida.

Receta de vinagreta casera para ensalada, paso a paso

  1. Buscar un frasco de vidrio pequeño que tenga tapa hermética (los de mermelada o conservas, bien limpios, son perfectos).
  2. Colocar primero el vinagre, la sal, la pimienta y la mostaza dentro del frasco.
  3. Agregar el aceite de oliva sobre la mezcla anterior.
  4. Tapar muy bien el frasco y agitar con fuerza, como si fuera una coctelera, durante unos 15 segundos. Vas a notar que los líquidos se unen mágicamente formando una salsa opaca, espesa y brillante.

La mostaza es clave porque no solo aporta sabor, sino que actúa como un emulsionante natural, evitando que el aceite y el vinagre se separen rápidamente. Si se busca un contraste agridulce, se puede sumar a la mezcla media cucharadita de miel.

En pocas palabras

  • Receta simple: Vinagreta casera fácil de preparar, ideal para realzar ensaladas.
  • Ingredientes clave: Aceite de oliva, vinagre, mostaza, sal y pimienta son los componentes básicos.
  • Preparación rápida: Mezcla todos los ingredientes en un frasco y agita hasta emulsionar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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