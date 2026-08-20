Receta de vinagreta casera para ensaladas: la receta que se hace rápido y es el aderezo que usan los cocineros

Esta receta de vinagreta para ensaladas toma literalmente un minuto prepararla, es mucho más saludable y permite un sinfín de combinaciones para que tus ensaladas nunca más sean aburridas.

Se puede preparar la cantidad necesaria para darle sabor a una preparación o elaborar un poco más y dejarla en un frasco en la heladera. La vinagreta casera dura perfectamente hasta una semana refrigerada. Antes de volver a usarla, solo tenés que darle una nueva agitada.