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Receta de pan de queso en sartén: se hace en pocos minutos y con un fácil paso a paso

Esta receta de pan de queso en sartén, práctica y económica, ofrece una opción rápida y libre de gluten para disfrutar de un bocado tierno y elástico

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de pan de queso que se hace en sartén, es especial para sorprender a la familia.

La receta de pan de queso que se hace en sartén, es especial para sorprender a la familia.

El pan de queso es una receta clásica muy valorada a la hora del té, café o los mates de la tarde. Sin embargo, encender el horno y esperar a que se caliente puede restar entusiasmo, sobre todo los días de semana.

Para saltear ese paso y comer bien rico, existe una alternativa exprés que se volvió furor por su practicidad y sabor: el pan de queso en sartén.

Se trata de una receta dorada por fuera, tierna y elástica por dentro, que no requiere amasado prolongado ni períodos de leudado.

Además, al cocinarse directamente sobre el fuego de la hornalla, resulta económica y apta para quienes buscan una opción libre de gluten de manera rápida.

Receta de pan de queso en sartén, ingredientes

Para elaborar entre 4 y 6 porciones individuales (o una pieza mediana para compartir), se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 1 taza de fécula de mandioca o almidón de maíz
  • 1 huevo
  • ½ queso rallado o cremoso
  • 2 cucharadas soperas de queso crema o yogur natural
  • 1 cucharada de aceite o manteca derretida
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta: una pizca a gusto.

Receta de pan de queso en sartén, ingredientes

  1. En un recipiente hondo, batir levemente el huevo con el queso crema (o yogur) y la cucharada de aceite hasta lograr una textura homogénea.
  2. Añadir la fécula de mandioca, la pizca de sal, el polvo de hornear y el queso rallado. Integrar bien con espátula hasta obtener una masa suave, ligera y levemente pegajosa.
  3. Pincelar una sartén antiadherente con un chorrito de aceite o un trozo de manteca y llevar a fuego mínimo-bajo.
  4. Verter la preparación en la sartén de manera uniforme. Tapar y dejar cocinar a fuego muy suave durante unos 5 a 7 minutos, o hasta que la base esté dorada y despegue con facilidad.
  5. Con la ayuda de un plato o una espátula, dar vuelta el pan y cocinar tapado durante 3 a 4 minutos más del otro lado, hasta que esté completamente firme y el queso se haya fundido.

En pocas palabras

  • Pan de queso: Receta exprés en sartén, ideal para evitar el horno y disfrutar de una opción rápida y libre de gluten.
  • Ingredientes clave: Fécula de mandioca o almidón de maíz, huevo, queso rallado o cremoso, queso crema o yogur, aceite o manteca, polvo de hornear, sal y pimienta.
  • Preparación sencilla: Mezclar ingredientes hasta obtener masa, cocinar en sartén antiadherente a fuego mínimo hasta dorar por ambos lados.
Resumen generado por Thinkindot AI

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