Receta de pan de queso en sartén: se hace en pocos minutos y con un fácil paso a paso

El pan de queso es una receta clásica muy valorada a la hora del té, café o los mates de la tarde. Sin embargo, encender el horno y esperar a que se caliente puede restar entusiasmo, sobre todo los días de semana.
Para saltear ese paso y comer bien rico, existe una alternativa exprés que se volvió furor por su practicidad y sabor: el pan de queso en sartén.
Se trata de una receta dorada por fuera, tierna y elástica por dentro, que no requiere amasado prolongado ni períodos de leudado.
Además, al cocinarse directamente sobre el fuego de la hornalla, resulta económica y apta para quienes buscan una opción libre de gluten de manera rápida.
Receta de pan de queso en sartén, ingredientes
Para elaborar entre 4 y 6 porciones individuales (o una pieza mediana para compartir), se necesitan los siguientes ingredientes:
- 1 taza de fécula de mandioca o almidón de maíz
- 1 huevo
- ½ queso rallado o cremoso
- 2 cucharadas soperas de queso crema o yogur natural
- 1 cucharada de aceite o manteca derretida
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal y pimienta: una pizca a gusto.
Receta de pan de queso en sartén, ingredientes
- En un recipiente hondo, batir levemente el huevo con el queso crema (o yogur) y la cucharada de aceite hasta lograr una textura homogénea.
- Añadir la fécula de mandioca, la pizca de sal, el polvo de hornear y el queso rallado. Integrar bien con espátula hasta obtener una masa suave, ligera y levemente pegajosa.
- Pincelar una sartén antiadherente con un chorrito de aceite o un trozo de manteca y llevar a fuego mínimo-bajo.
- Verter la preparación en la sartén de manera uniforme. Tapar y dejar cocinar a fuego muy suave durante unos 5 a 7 minutos, o hasta que la base esté dorada y despegue con facilidad.
- Con la ayuda de un plato o una espátula, dar vuelta el pan y cocinar tapado durante 3 a 4 minutos más del otro lado, hasta que esté completamente firme y el queso se haya fundido.
En pocas palabras
- Pan de queso: Receta exprés en sartén, ideal para evitar el horno y disfrutar de una opción rápida y libre de gluten.
- Ingredientes clave: Fécula de mandioca o almidón de maíz, huevo, queso rallado o cremoso, queso crema o yogur, aceite o manteca, polvo de hornear, sal y pimienta.
- Preparación sencilla: Mezclar ingredientes hasta obtener masa, cocinar en sartén antiadherente a fuego mínimo hasta dorar por ambos lados.
Resumen generado por Thinkindot AI