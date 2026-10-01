Cómo preparar Brigadeiros de chocolate: la receta del postre goloso de Brasil con solo 4 ingredientes

Esta preparación se destaca entre las recetas dulces por su textura suave y su intenso sabor a chocolate. Además, los brigadeiros son muy fáciles de hacer y no requieren demasiados pasos, por lo que resultan perfectos para acompañar una merienda, una celebración o simplemente darse un gusto.

El origen de los brigadeiros, los bombones de Brasil

Los brigadeiros surgieron en Brasil y recibieron su nombre en homenaje al brigadista Eduardo Gomes, quien fue candidato a la presidencia de ese país en 1945. La historia cuenta que estas pequeñas bolitas de chocolate comenzaron a prepararse y venderse durante su campaña electoral.