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Cómo preparar Brigadeiros de chocolate: la receta del postre goloso de Brasil con solo 4 ingredientes

Este postre brasileño, perfecto para los amantes del chocolate, se prepara con solo cuatro ingredientes y es ideal para acompañar cualquier momento dulce del día

Por UNO
Brigadeiros, el postre goloso típico de Brasil.

Brigadeiros, el postre goloso típico de Brasil.

Los brigadeiros son una de las recetas más populares de Brasil y una opción irresistible para los amantes de lo dulce. Cremosos por dentro y cubiertos con chispitas de chocolate, estos bombones son ideales para preparar un postre sencillo y delicioso con pocos ingredientes.

Esta preparación se destaca entre las recetas dulces por su textura suave y su intenso sabor a chocolate. Además, los brigadeiros son muy fáciles de hacer y no requieren demasiados pasos, por lo que resultan perfectos para acompañar una merienda, una celebración o simplemente darse un gusto.

El origen de los brigadeiros, los bombones de Brasil

Los brigadeiros surgieron en Brasil y recibieron su nombre en homenaje al brigadista Eduardo Gomes, quien fue candidato a la presidencia de ese país en 1945. La historia cuenta que estas pequeñas bolitas de chocolate comenzaron a prepararse y venderse durante su campaña electoral.

Con el tiempo, los brigadeiros se convirtieron en un clásico de la gastronomía brasileña y hoy son protagonistas de fiestas y celebraciones. Su combinación de chocolate, textura cremosa y cobertura crujiente los transformó en uno de los dulces más reconocidos de Brasil.

Receta para hacer Brigadeiros, los bombones brasileños

  • 1 pote de leche condensada (350 a 400 gramos, aproximadamente)
  • 60 g de manteca
  • 35 g de cacao
  • Chispas de chocolate

Cómo hacer Brigadeiros, los bombones clásicos de Brasil

  1. Primero, mezcla en una olla la leche condensada con el cacao en polvo y la manteca. Lleva a fuego lento, removiendo bien durante 10 minutos para que no se pegue.
  2. A continuación, retira y vierte la preparación en un recipiente enmantecado, tapa con papel de film y deja enfriar en la heladera durante unas horas.
  3. Cuando la mezcla esté más sólida, sácala de la heladera y forma bolas con las manos enmantecadas. Espolvorea tus brigadeiros con las chispitas de chocolate (puedes dejarlos enfriar más tiempo o comerlos ahora).

En pocas palabras

  • Los brigadeiros: Son un popular postre de Brasil, ideal para amantes del chocolate.
  • Origen histórico: Nacieron en Brasil en homenaje al brigadier Eduardo Gomes, siendo populares en campañas electorales.
  • Receta sencilla: Se preparan con leche condensada, manteca, cacao y se cubren con chispas de chocolate.
Resumen generado por Thinkindot AI

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