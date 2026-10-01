Cómo preparar Brigadeiros de chocolate: la receta del postre goloso de Brasil con solo 4 ingredientes

Los brigadeiros son una de las recetas más populares de Brasil y una opción irresistible para los amantes de lo dulce. Cremosos por dentro y cubiertos con chispitas de chocolate, estos bombones son ideales para preparar un postre sencillo y delicioso con pocos ingredientes.
Esta preparación se destaca entre las recetas dulces por su textura suave y su intenso sabor a chocolate. Además, los brigadeiros son muy fáciles de hacer y no requieren demasiados pasos, por lo que resultan perfectos para acompañar una merienda, una celebración o simplemente darse un gusto.
El origen de los brigadeiros, los bombones de Brasil
Los brigadeiros surgieron en Brasil y recibieron su nombre en homenaje al brigadista Eduardo Gomes, quien fue candidato a la presidencia de ese país en 1945. La historia cuenta que estas pequeñas bolitas de chocolate comenzaron a prepararse y venderse durante su campaña electoral.
Con el tiempo, los brigadeiros se convirtieron en un clásico de la gastronomía brasileña y hoy son protagonistas de fiestas y celebraciones. Su combinación de chocolate, textura cremosa y cobertura crujiente los transformó en uno de los dulces más reconocidos de Brasil.
Receta para hacer Brigadeiros, los bombones brasileños
- 1 pote de leche condensada (350 a 400 gramos, aproximadamente)
- 60 g de manteca
- 35 g de cacao
- Chispas de chocolate
Cómo hacer Brigadeiros, los bombones clásicos de Brasil
- Primero, mezcla en una olla la leche condensada con el cacao en polvo y la manteca. Lleva a fuego lento, removiendo bien durante 10 minutos para que no se pegue.
- A continuación, retira y vierte la preparación en un recipiente enmantecado, tapa con papel de film y deja enfriar en la heladera durante unas horas.
- Cuando la mezcla esté más sólida, sácala de la heladera y forma bolas con las manos enmantecadas. Espolvorea tus brigadeiros con las chispitas de chocolate (puedes dejarlos enfriar más tiempo o comerlos ahora).
En pocas palabras
- Los brigadeiros: Son un popular postre de Brasil, ideal para amantes del chocolate.
- Origen histórico: Nacieron en Brasil en homenaje al brigadier Eduardo Gomes, siendo populares en campañas electorales.
- Receta sencilla: Se preparan con leche condensada, manteca, cacao y se cubren con chispas de chocolate.