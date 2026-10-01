Cómo hacer Ñoquis de batata: la receta fácil y rápida con 5 ingredientes

Los ñoquis de papa son una de las recetas típicas que se preparan los días 29 de cada mes, como una tradición argentina para compartir este plato en familia. Sin embargo, sabemos que existen otras variantes, como son los de batata o camote.
Esta receta tiene algo especial, ya que queda mucho más sabrosa que los ñoquis tradicionales. Además, su masa es muy fácil de moldear y combina con una gran variedad de salsas, como fileto o salsa rosa.
Receta para hacer Ñoquis de batata
Ingredientes:
- 1 k de batatas
- 300 g de harina 0000 (aproximadamente)
- 1 huevo
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto
- Queso rallado, cn (opcional)
- Salsa a elección (tomate, crema, fileto, etc.)
Cómo preparar la receta de Ñoquis de batata, paso a paso
- Primero, lava bien las batatas, pélalas y córtalas en trozos grandes. Luego, hiérvelas en abundante agua con sal durante unos 15 minutos, hasta que estén tiernas pero sin que lleguen a deshacerse.
- A continuación, cuela las batatas y haz un puré fino, procurando que no quede exceso de agua. Este paso es clave, ya que cuanto menos humedad tenga el puré, más livianos quedarán los ñoquis. Deja que se entibie y agrega el huevo, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Luego, incorpora la harina de a poco y mezcla hasta obtener una masa suave. Usa solo la cantidad necesaria para que no se pegue, ya que puede sobrar harina. Divide la masa en porciones y forma rollos de aproximadamente 2 centímetros de diámetro sobre una mesada enharinada.
- Después, corta los rollos en trozos de unos 2 centímetros. Si quieres, pasa cada ñoqui por los dientes de un tenedor para marcar su superficie. Mientras tanto, hierve abundante agua con sal y asegúrate de que alcance un hervor fuerte antes de incorporar los ñoquis.
- Finalmente, cocina los ñoquis en tandas y retíralos con una espumadera apenas suban a la superficie. No los sobrecocines, ya que ese es el punto justo de cocción. Sirve los ñoquis de batata con la salsa que prefieras y espolvorea con queso rallado.
Cuánto duran los Ñoquis de batata en la heladera
En heladera: hasta 2 días, guardados en recipiente hermético y sin salsa. En freezer: hasta 2 meses, en crudo y bien separados para que no se peguen.
En pocas palabras
- Ñoquis de batata: Son una variante de la receta tradicional, más sabrosa y fácil de moldear.
- Ingredientes clave: 1 kg de batatas, 300 g de harina 0000, 1 huevo, sal, pimienta y nuez moscada.
- Conservación: Duran hasta 2 días en heladera (sin salsa) y 2 meses en freezer (en crudo).
Resumen generado por Thinkindot AI