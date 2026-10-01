Bastones de polenta para una picada: la receta del snack cremoso por dentro y crocante por fuera

Los bastones de polenta son una de esas recetas fáciles, económicas y rendidoras que permiten transformar un ingrediente clásico en una preparación diferente. Son ideales para el almuerzo, la cena o como acompañamiento y se pueden disfrutar solos o con una salsa casera.
Esta receta se prepara con pocos ingredientes y tiene una textura irresistible: quedan dorados y crocantes por fuera, pero tiernos por dentro. Además, se pueden acompañar con queso, salsa de tomate, pesto o el aderezo que más guste.
Si buscas recetas prácticas para salir de la rutina, los bastones de polenta son una excelente alternativa. Se preparan en pocos pasos y también permiten aprovechar ingredientes que ya tenés en casa.
Receta para hacer bastones de polenta
Ingredientes:
- 2 cebollas chicas
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- 1 cubo de caldo de verduras
- 450 cc. de agua
- 200 gramos de polenta
- 1 pizca de sal y de pimienta
- 1 cda. de manteca
- 2 cdas. de aceite
Cómo preparar Bastones de polenta: el paso a paso
- Primero, coloca una sartén a fuego medio con un poco de manteca o aceite. Cuando esté caliente, añade la cebolla picada junto con el ajo para que se doren bien y separalos.
- Deja enfriar la preparación y, por otro lado, pon a calentar una olla con agua y el caldo. Cuando el agua esté caliente, agrega la polenta en forma de lluvia. Cuando esté lista, colócala en una sartén con manteca y la cebolla rehogada.
- Luego, coloca la polenta en una asadera aceitada y llévala a la heladera por dos horas. Una vez endurecida, corta porciones en forma de barritas y fríelas en una sartén con aceite.
¡Listo! Ya tienes todos los ingredientes y pasos para preparar la exquisita receta de bastones de polenta. Si quieres, puedes acompañarlos de la salsa que más te guste y disfrutarlos como snacks o en una comida.
En pocas palabras
- Bastones de polenta: Son una receta fácil, económica y rendidora ideal para acompañar o disfrutar solos.
- Preparación: Implica rehogar cebolla y ajo, cocinar polenta con caldo y luego freír los bastones hasta dorar.
- Versatilidad: Se pueden acompañar con salsas caseras, queso, o el aderezo preferido, adaptándose a diversas comidas.
Resumen generado por Thinkindot AI