Bastones de polenta para una picada: la receta del snack cremoso por dentro y crocante por fuera

Esta receta se prepara con pocos ingredientes y tiene una textura irresistible: quedan dorados y crocantes por fuera, pero tiernos por dentro. Además, se pueden acompañar con queso, salsa de tomate, pesto o el aderezo que más guste.

Si buscas recetas prácticas para salir de la rutina, los bastones de polenta son una excelente alternativa. Se preparan en pocos pasos y también permiten aprovechar ingredientes que ya tenés en casa.