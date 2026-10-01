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Bastones de polenta para una picada: la receta del snack cremoso por dentro y crocante por fuera

La receta de bastones de polenta es ideal para una picada, ya que se prepara con pocos ingredientes y queda crocante por fuera y tierna por dentro

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Bastones de polenta.

Bastones de polenta.

Los bastones de polenta son una de esas recetas fáciles, económicas y rendidoras que permiten transformar un ingrediente clásico en una preparación diferente. Son ideales para el almuerzo, la cena o como acompañamiento y se pueden disfrutar solos o con una salsa casera.

Esta receta se prepara con pocos ingredientes y tiene una textura irresistible: quedan dorados y crocantes por fuera, pero tiernos por dentro. Además, se pueden acompañar con queso, salsa de tomate, pesto o el aderezo que más guste.

Si buscas recetas prácticas para salir de la rutina, los bastones de polenta son una excelente alternativa. Se preparan en pocos pasos y también permiten aprovechar ingredientes que ya tenés en casa.

Prepara los mejores bastones de polenta, la receta fácil y rápida con 4 ingredientes.

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Receta para hacer bastones de polenta

Ingredientes:

  • 2 cebollas chicas
  • 2 cdas. de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo
  • 1 cubo de caldo de verduras
  • 450 cc. de agua
  • 200 gramos de polenta
  • 1 pizca de sal y de pimienta
  • 1 cda. de manteca
  • 2 cdas. de aceite

Cómo preparar Bastones de polenta: el paso a paso

  1. Primero, coloca una sartén a fuego medio con un poco de manteca o aceite. Cuando esté caliente, añade la cebolla picada junto con el ajo para que se doren bien y separalos.
  2. Deja enfriar la preparación y, por otro lado, pon a calentar una olla con agua y el caldo. Cuando el agua esté caliente, agrega la polenta en forma de lluvia. Cuando esté lista, colócala en una sartén con manteca y la cebolla rehogada.
  3. Luego, coloca la polenta en una asadera aceitada y llévala a la heladera por dos horas. Una vez endurecida, corta porciones en forma de barritas y fríelas en una sartén con aceite.

¡Listo! Ya tienes todos los ingredientes y pasos para preparar la exquisita receta de bastones de polenta. Si quieres, puedes acompañarlos de la salsa que más te guste y disfrutarlos como snacks o en una comida.

En pocas palabras

  • Bastones de polenta: Son una receta fácil, económica y rendidora ideal para acompañar o disfrutar solos.
  • Preparación: Implica rehogar cebolla y ajo, cocinar polenta con caldo y luego freír los bastones hasta dorar.
  • Versatilidad: Se pueden acompañar con salsas caseras, queso, o el aderezo preferido, adaptándose a diversas comidas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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