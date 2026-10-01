Cómo hacer Carne vegetal: la receta de seitán casero con solo 4 ingredientes

El seitán, también conocido como carne vegetal, es una de las recetas más utilizadas por personas vegetarianas y veganas que buscan una alternativa a la carne. Se prepara a base de gluten de trigo y se caracteriza por tener una textura firme y un aspecto similar al de algunos cortes de carne.
Además de ser una preparación rica en proteínas y baja en carbohidratos, el seitán es muy versátil en la cocina. Esta carne vegetal puede utilizarse para preparar salteados, estofados, bifes, albóndigas o acompañar diferentes platos con verduras.
Receta para hacer seitán casero, la carne vegetal
Ingredientes:
- 250 g de gluten puro
- 250 ml de agua natural
- 2 caldos de verduras o caldo casero
- 70 ml de soja liquida
- 2 l de agua (para hervir)
Cómo hacer carne vegetal: la receta del seitán casero
- Primero, en un bol grande, coloca la misma cantidad de agua que de glúten. Realiza una mezcla y remueve con una cuchara de madera hasta que se integre. Luego amasa por 3 minutos hasta que quede como esponja.
- A continuación, cubre el recipiente con la masa con papel film y deja reposar por 20 minutos. Mientras tanto, hierve agua y añade los caldos de verduras y la soja. No es necesario añadir sal.
- Pasado el tiempo de reposo, retira el papel film y toma la masa con las manos. Apriétala hasta formar una bola e introdúcela en el agua hirviendo.
- Tapa la olla y deja cocinar el seitán por una hora sin bajar el fuego. Una vez listo, apaga el fuego y deja reposar hasta que se enfríe totalmente.
- Cuando esté frío, pueder cortarlo como quieras y utilizarlo en muchas recetas. Se conserva tapado en papel film en el congelador o con el agua de su cocción en la heladera, por una semana.
En pocas palabras
- Seitán: Es la carne vegetal preparada a base de gluten de trigo, ideal para vegetarianos y veganos.
- Versatilidad: Esta carne vegetal es ideal para salteados, estofados, bifes o para acompañar verduras.
- Receta casera: Se prepara con gluten, agua, caldos y salsa de soja, cocinándose por una hora.
Resumen generado por Thinkindot AI