Crece la producción de carne de cerdo en Argentina y el consumo roza un récord histórico

El fenómeno marca un cambio cultural profundo en la alimentación diaria: la carne porcina dejó de asociarse únicamente al rubro de los fiambres o chacinados para transformarse en una alternativa cotidiana, accesible y muy elegida para la cocina de todos los días, compitiendo a la par con otros cortes tradicionales.

La carne porcina dejó de asociarse solo a los fiambres y se afianzó en la mesa cotidiana de las familias.

Respaldos de la ciencia y campañas para afianzar el hábito

Para consolidar esta tendencia, la cadena agroindustrial sumará nuevas herramientas de difusión basadas en la salud. El sector se apoyará en un reciente estudio desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el cual analizó los aportes nutricionales, los niveles proteicos y los minerales presentes en cinco de los cortes de cerdo más populares.

El INTI analizó el valor nutricional y el aporte de minerales de los cinco cortes de cerdo más populares.

Con estos datos científicos como bandera, las entidades del rubro preparan campañas de promoción para incentivar la compra, derribar viejos mitos nutricionales y afianzar el rol clave del sector porcino dentro de la matriz productiva y económica del país.