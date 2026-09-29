Crece la producción de carne de cerdo en Argentina y el consumo roza un récord histórico

El sector porcino en la Argentina atraviesa un período de fuerte expansión impulsado por el consumo de las familias y la modernización de los esquemas productivos. Durante los primeros 8 meses del año, la producción de carne de cerdo alcanzó un crecimiento interanual del 12,4%, superando las 592.000 toneladas acumuladas en todo el territorio nacional.
Este incremento récord en el volumen faenado refleja el resultado de un proceso continuo de inversiones privadas para ampliar las instalaciones en las granjas, sumar tecnología de punta y reforzar los controles sanitarios, entre los que destacan los importantes avances en el plan de erradicación de la enfermedad de Aujeszky.
Un plato cada vez más presente en la mesa de los argentinos
La mayor disponibilidad de mercadería encontró una rápida respuesta en la demanda de los hogares. El consumo de carne de cerdo en el país marcó un récord histórico al alcanzar los 20 kilos anuales por habitante. De esta manera, en las últimas dos décadas el consumo per cápita casi se triplicó en la Argentina.
El fenómeno marca un cambio cultural profundo en la alimentación diaria: la carne porcina dejó de asociarse únicamente al rubro de los fiambres o chacinados para transformarse en una alternativa cotidiana, accesible y muy elegida para la cocina de todos los días, compitiendo a la par con otros cortes tradicionales.
Respaldos de la ciencia y campañas para afianzar el hábito
Para consolidar esta tendencia, la cadena agroindustrial sumará nuevas herramientas de difusión basadas en la salud. El sector se apoyará en un reciente estudio desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el cual analizó los aportes nutricionales, los niveles proteicos y los minerales presentes en cinco de los cortes de cerdo más populares.
Con estos datos científicos como bandera, las entidades del rubro preparan campañas de promoción para incentivar la compra, derribar viejos mitos nutricionales y afianzar el rol clave del sector porcino dentro de la matriz productiva y económica del país.
En pocas palabras
- Producción récord: la producción de carne de cerdo en Argentina creció 12,4% hasta agosto, superando las 592.000 toneladas.
- Consumo histórico: el consumo por habitante alcanzó los 20 kilos anuales, triplicándose en dos décadas.
- Apoyo científico: se lanzarán campañas basadas en estudios del INTI para destacar los beneficios nutricionales del cerdo.