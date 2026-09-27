Dos robos en Guaymallén: cayó un "mechero" de carne y delincuentes destruyeron un local a la madrugada

Al requisar al sujeto de 39 años, los uniformados constataron que ocultaba varios trozos de carne de diversos cortes entre sus prendas de vestir. Según manifestaron los trabajadores del local, el aprehendido ya había perpetrado robos bajo la misma modalidad en días anteriores. Por orden de la Oficina Fiscal, el individuo fue trasladado a la dependencia policial y se le radicó la denuncia formal por parte del encargado del comercio.

El aprehendido fue interceptado en el trozadero de calle Milagros y carril Nacional tras ser descubierto por los empleados.

Pedro Molina: violentaron una reja y robaron balanzas y efectivo

Horas más tarde, cerca de las 5 de la mañana, un nuevo ilícito movilizó al personal de la Comisaría 31° hasta la calle Pedro Molina al 100. En el lugar, las autoridades se entrevistaron con la propietaria del comercio, una mujer de 45 años, quien descubrió la escena al momento de entrar al establecimiento.

Delincuentes violentaron el ingreso perimetral del comercio de calle Pedro Molina durante la madrugada.

De acuerdo con las primeras pericias, autores ignorados aprovecharon la madrugada para violentar una de las rejas de la puerta principal e ingresar al recinto. Tras revolver las instalaciones, los malvivientes sustrajeron dos balanzas digitales y una suma no precisada de dinero en efectivo para luego huir del lugar. Personal de la Oficina Fiscal de Guaymallén trabaja en el análisis de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.