La inseguridad comercial no da tregua en Guaymallén, donde en las últimas horas la Policía de Mendoza debió intervenir en dos hechos delictivos ocurridos en distintas jurisdicciones. El primero de los casos concluyó con un hombre aprehendido tras ser descubierto robando mercadería dentro de una carnicería, mientras que el segundo episodio fue un robo nocturno a un comercio donde los ladrones escaparon tras romper la reja de entrada.
Dos robos en Guaymallén: cayó un "mechero" de carne y delincuentes destruyeron un local a la madrugada
Un hombre cayó en Rodeo de la Cruz al esconder cortes de carne en sus ropas. En Pedro Molina, ladrones violentaron un comercio y robaron plata y balanzas
Ambos hechos quedaron bajo la órbita de las oficinas fiscales correspondientes, que avanzan con las actuaciones de rigor y el relevamiento de pruebas en las zonas afectadas.
In fraganti en Rodeo de la Cruz: atrapado con cortes de carne entre sus ropas
El primer procedimiento se registró minutos antes de las 21 en un comercio del rubro "trozadero", ubicado en la intersección de calle Milagros y carril Nacional. Alertados por un llamado al 911 realizado por los propios empleados del establecimiento, efectivos de la Comisaría 35° acudieron rápidamente al lugar donde mantenían retenido a un cliente sospechoso.
Al requisar al sujeto de 39 años, los uniformados constataron que ocultaba varios trozos de carne de diversos cortes entre sus prendas de vestir. Según manifestaron los trabajadores del local, el aprehendido ya había perpetrado robos bajo la misma modalidad en días anteriores. Por orden de la Oficina Fiscal, el individuo fue trasladado a la dependencia policial y se le radicó la denuncia formal por parte del encargado del comercio.
Pedro Molina: violentaron una reja y robaron balanzas y efectivo
Horas más tarde, cerca de las 5 de la mañana, un nuevo ilícito movilizó al personal de la Comisaría 31° hasta la calle Pedro Molina al 100. En el lugar, las autoridades se entrevistaron con la propietaria del comercio, una mujer de 45 años, quien descubrió la escena al momento de entrar al establecimiento.
De acuerdo con las primeras pericias, autores ignorados aprovecharon la madrugada para violentar una de las rejas de la puerta principal e ingresar al recinto. Tras revolver las instalaciones, los malvivientes sustrajeron dos balanzas digitales y una suma no precisada de dinero en efectivo para luego huir del lugar. Personal de la Oficina Fiscal de Guaymallén trabaja en el análisis de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.
En pocas palabras
- Robo en Guaymallén: un hombre fue atrapado robando cortes de carne que escondió en sus ropas en Rodeo de la Cruz.
- Segundo incidente: delincuentes violentaron la reja de un comercio en Pedro Molina y sustrajeron dinero y balanzas.
- Investigación en curso: la policía analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables del segundo robo.