Video: así fue el terrible momento en que un auto atropella a un menor de 13 años en el Acceso Este

Una secuencia de imágenes registradas por testigos que estaban en la zona, dejó al descubierto de qué manera sucedió el grave accidente en Guaymallén. En el video se observa cómo un chico de 13 años corre escapando de otras personas e intenta cruzar el Acceso Este, a la altura del Mendoza Plaza Shopping, donde fue atropellado por un auto.
El terrible accidente ocurrió alrededor de las 22.30 del miércoles sobre el Acceso Este. Tras el choque, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó la identificación del conductor del auyo un Peugeot 408-, aunque ratificó que no será imputado penalmente.
Video: la secuencia previa y la fuga del menor
De acuerdo con la reconstrucción que lleva adelante la Unidad Fiscal Penal de Menores, a cargo del fiscal Gustavo Farmache, el accidente se inició cuando el adolescente habría perpetrado un robo contra un repartidor que trabajaba en las inmediaciones del Shopping.
Tras el hecho, el joven intentó escapar abordando un colectivo de línea. Sin embargo, otros trabajadores de delivery que advirtieron la maniobra lo siguieron, lograron interceptar la unidad de transporte y lo obligaron a descender.
En ese instante de desesperación por continuar la huida a pie, el chico corrió directamente hacia la traza principal del Acceso Este. Al intentar cruzar a pie por un sector no permitido para personas, fue atropellado violentamente por el Peugeot 408 que circulaba por la ruta.
Por qué no imputarán al conductor tras el accidente
La causa por el accidente vial quedó radicada en la Unidad Fiscal de Tránsito, bajo las directivas de la fiscal Mariana Gutiérrez. Si bien la funcionaria logró individualizar al conductor del auto, el Ministerio Público Fiscal decidió formalmente no formularle cargos ni difundir sus datos filiatorios.
Desde la fiscalía precisaron que en el hecho existió una "autopuesta en peligro" por parte de la víctima, dado que la maniobra de cruzar a pie una autopista en un tramo no autorizado, eximió de responsabilidad penal al conductor, quien no tuvo margen de reacción ante la aparición repentina del menor.
Qué se sabe del estado de salud del menor
A raíz del choque con el auto, el menor de 13 años sufrió múltiples traumatismos de carácter grave. Fue asistido de urgencia en el lugar por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Humberto Notti, donde permanece internado en estado delicado.
En las últimas horas se informó que el mejor está en sala común y bajo observación. Y será operado en sus dos piernas.
En pocas palabras
- Accidente fatal: Un joven de 13 años fue atropellado en el Acceso Este mientras huía tras un presunto robo.
- Sin imputados: El conductor del vehículo no será penalmente responsable debido a la imprudencia del menor al cruzar la vía rápida.
- Estado de salud: El adolescente se encuentra internado en grave estado y será operado de ambas piernas.