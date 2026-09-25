Video: así fue el terrible momento en que un auto atropella a un menor de 13 años en el Acceso Este

Tras el hecho, el joven intentó escapar abordando un colectivo de línea. Sin embargo, otros trabajadores de delivery que advirtieron la maniobra lo siguieron, lograron interceptar la unidad de transporte y lo obligaron a descender.

En ese instante de desesperación por continuar la huida a pie, el chico corrió directamente hacia la traza principal del Acceso Este. Al intentar cruzar a pie por un sector no permitido para personas, fue atropellado violentamente por el Peugeot 408 que circulaba por la ruta.

Por qué no imputarán al conductor tras el accidente

La causa por el accidente vial quedó radicada en la Unidad Fiscal de Tránsito, bajo las directivas de la fiscal Mariana Gutiérrez. Si bien la funcionaria logró individualizar al conductor del auto, el Ministerio Público Fiscal decidió formalmente no formularle cargos ni difundir sus datos filiatorios.

Desde la fiscalía precisaron que en el hecho existió una "autopuesta en peligro" por parte de la víctima, dado que la maniobra de cruzar a pie una autopista en un tramo no autorizado, eximió de responsabilidad penal al conductor, quien no tuvo margen de reacción ante la aparición repentina del menor.

Qué se sabe del estado de salud del menor

A raíz del choque con el auto, el menor de 13 años sufrió múltiples traumatismos de carácter grave. Fue asistido de urgencia en el lugar por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Humberto Notti, donde permanece internado en estado delicado.

En las últimas horas se informó que el mejor está en sala común y bajo observación. Y será operado en sus dos piernas.