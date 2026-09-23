La evolución, ante nuestros ojos: chimpancés le enseñan a sus crías a usar herramientas

Las cámaras registraron 33 transferencias de herramientas entre los animales. La mayoría de los intercambios ocurrieron mientras los monos pescaban hormigas con palos.

Los científicos observaron también situaciones donde los individuos golpeaban frutos de baobab contra piedras. Esa acción específica se considera un uso rudimentario de tecnología para acceder a pulpas nutritivas.

Las madres protagonizaron el 30 por ciento de las entregas de objetos hacia sus crías. Los adultos representaron la mayor parte de quienes cedían sus utensilios.

La evolución, captada en video

Un video de 2018 mostró a una madre llamada Soukki introduciendo un palo en un nido de hormigas. Luego acercó a su hija Saïsaï al lugar para que comiera los insectos atrapados. Otro registro documentó a la hembra Féré dejando frutos cerca de su cría Fotti. Un macho joven acudió al ver que el bebé fallaba al golpear la cáscara dura.

El recién llegado logró quebrar el exterior frente a la atenta mirada del pequeño. Las observaciones confirman patrones educativos complejos entre los primates. "El estudio demuestra que los chimpancés enseñan el uso de herramientas a los individuos más jóvenes, ampliando nuestra comprensión sobre las estrategias de aprendizaje", explicó Sánchez-Megías.

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El traspaso de utensilios tiene un costo claro para el maestro, quien deja de utilizarlos o reduce su tiempo de alimentación. El alumno, por el contrario, incrementa sus intentos exitosos de conseguir comida. Andrew Whiten, psicólogo de la Universidad de St. Andrews, destacó la relevancia del hallazgo documentado.

"Cumple con los criterios de enseñanza utilizados en la investigación del comportamiento animal: la acción beneficia las oportunidades de aprendizaje del alumno, realizándose a pesar de tener un costo para el maestro", indicó el experto escocés.